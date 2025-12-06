賴清德登紐時論壇專訪！中國跳腳痛罵美媒「提供平台」

賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索金專訪。（總統府提供）

賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索金專訪。對此，中國外交部發言人林劍痛批該媒體提供平台讓台灣領導人散佈「台獨」分裂謬論，嚴重違反一個中國原則。

賴清德日前接受「紐約時報」視訊專訪，針對台灣國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。賴清德說明，中國對台軍演越來越頻繁。中國對台統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算；至於如何看到「2027議題」，賴清德強調，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。

林劍昨日在中國外交部例行記者會中，回應賴清德受訪。他表示，美方有關媒體為台灣當局領導人散佈「台獨」分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，「中方對此堅決反對」。

林劍批，賴清德有關言行再次揭露其頑固「台獨」分子本質和「倚美謀獨」險惡圖謀，再次證明他是「和平破壞者」「麻煩製造者」。「我們敦促美方認清台灣問題的高度敏感性，將美國領導人所作承諾落實。無論賴清德說什麼、做什麼，都是螳螂當車，注定失敗。」

