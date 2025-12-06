揭中國滲透新方式 林楚茵：應嚴格防堵「假代理」與「法制漏洞」

民進黨立委林楚茵。（資料照）

中國大型連鎖咖啡店瑞幸咖啡插旗台灣市場，傳出瑞幸在美國分店的點餐APP蒐集客人個資、定位、網頁瀏覽紀錄等敏感資訊，立委關切恐有資安風險。對此，民進黨立委林楚茵表示，中國滲透方式正快速轉變，從傳統方式改為更隱蔽的「商業經濟」與「資安竊取」新模式！

林楚茵在臉書PO文表示，中國滲透方式正快速轉變，從傳統方式改為更隱蔽的「商業經濟」與「資安竊取」新模式，以瑞幸咖啡與中資演唱會主辦為例，這類企業可能以「假代理、真經營」方式進入台灣，避開投審會審查，一旦在台展店或舉辦活動，透過App 下單、實名制售票，民眾個資、消費足跡全落入中資手中，形成重大資安風險！

林楚茵續指，為何公職人員不能同時擁有中國國籍？韓國電商「酷澎」三千萬帳戶個資外洩事件，就是因為中國籍員工裡應外合、將資料流出所致，根據中國《國家情報法》，所有中國公民都有義務配合情報工作。

林楚茵直言，若公職人員同時擁有中國國籍，可能效忠中國、向中國提供情報，形成巨大國安破口，國安局指出，這確實有國安疑慮，相關修法必須審慎考量！資安就是國安，應嚴格防堵「假代理」與「法制漏洞」，避免中國竊取台灣資訊！

