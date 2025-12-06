中國延長抵制赴日旅遊 矢板明夫：「黑道捅刀劇情」讓人哭笑不得

中日國旗示意圖。（彭博）

近期中國與日本關係緊張，中國持續對日施壓，不過資深媒體人矢板明夫指出，雖然中方昨將日本航線的機票免費取消與改期的期限，延長到明年3月底，但這消息反而讓日本民眾大讚，有人更稱「乾脆無期限吧！強烈希望中國早日發布完全的『禁止赴日』命令」，也有網友比喻，這就像有黑道在與人對峙時，忽然掏出匕首對著自己的大腿先猛捅兩刀，莫名其妙的行為令人哭笑不得。

矢板明夫在臉書發文指出，中國國際航空等三大航空公司昨宣布，日本航線的機票免費取消與改期的期限，從今年12月底延長到明年3月28日。中國媒體說，這是因為高市早苗首相在國會的「台灣有事」答辯引發日中對立，短期內看不到緩和，希望先把風險「管控」起來。這次措施不只包含日本的出入境航班，連日本轉機的都算在內。在中國政府呼籲國民不要前往日本後，各家航空公司也陸續減班，整體呈現「越來越不想讓你們去日本」的趨勢。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫表示，有趣的是，這條本該讓日本頭疼的消息，反而在日本引起一片歡迎。在網路上有人寫道：「這可真是提早送來的聖誕禮物。」也有人問：「為什麼只有到3月底？乾脆無期限吧！高市首相的發言也不會撤回，強烈希望中國早日發布完全的『禁止赴日』命令。」

矢板明夫也說，更有評論指出，這次延長剛好卡在明年2月17日至3月3日的春節連假上。過去每逢春節，日本旅遊業者最怕的就是大量中國團湧入，旅館難訂、道路壅塞、景區失序。什麼叫「觀光公害」？那就是最生動的教材。現在中國客不來了，日本反而可以趁機舒一口氣。對旅遊業而言，只要提前預期中國客源短期不會回升，就能把空出來的量轉給歐美、東南亞或日本國內旅客，不會造成真正的衝擊。

矢板明夫提到，也有人觀察得更準。這次限制，真正受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航空公司，以及那些在日本承包觀光巴士與旅館配套的中國資本業者。整條產業鏈像被人突然鎖喉一樣。某位網友乾脆點破：「這是中國的自我制裁。」

矢板明夫也指出，還有人把這次事件比喻得相當傳神。說中國的做法很像早年黑道對峙。雙方站成兩排，氣氛劍拔弩張，結果中國那派的老大忽然掏出匕首，對著自己的大腿先猛捅兩刀，然後咆哮：「看到沒？我可以狠到這種程度，你們最好怕一點！」對手不是被嚇到，而是被這種莫名其妙的行為弄到哭笑不得。

矢板明夫在文末也直言，今天中國的外交，有時候就像把這段黑道劇情演給全世界看。原本是想威脅日本的，結果傷到最深的卻是自己。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法