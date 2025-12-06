傅崐萁不把韓國瑜放在眼裡？ 卓榮泰：我的瞭解是如此

行政院長卓榮泰昨接受廣播專訪，被問到國會朝小野大，行政院是否有跟立法院溝通協商？卓揆表示，他與立法院長韓國瑜間有院和院的協調，但到了黨團都無法落實。（資料照，行政院提供）

行政院長卓榮泰昨接受廣播專訪，被問到國會朝小野大，行政院是否有跟立法院溝通協商？卓揆表示，他與立法院長韓國瑜間有院和院的協調，但到了黨團都無法落實。主持人追問是否立院國民黨總召傅崐萁完全不把韓國瑜看到眼裡？卓揆說，「我的瞭解是如此」。

主持人問到大罷免後，藍白是否在立法院更加變本加厲？卓揆表示，由他批評立法院，難免會遭到攻擊，但從最近幾項明顯違反國家基本利益的法案看起來，國民黨應該要自己有所約束，但國民黨對內約束力不夠，國民黨對黨團完全沒有約束力。

卓揆說，如果要尊重五院體制，立法院長的職權，應被國民黨團接受與尊重，但黨團完全不尊重立法院長。他跟韓國瑜做院與院的協調，韓國瑜都非常理解行政院的問題，也願意幫忙，這是他必須在這裡公開講，只是韓國瑜回到黨團去，完全不被黨團接受。被問到是否韓國瑜無法控制傅崐萁，卓揆說，「他（韓國瑜）也蠻努力，但是對方（傅崐萁）更有實力」。

新修正的財劃法恐拉大六都與非六都的差距，卓揆指出，行政院有向縣長、立委說明政院版財劃法，都有得到「政院版比較精緻、公平」的回饋，但是國民黨的個別立委，擋不過國民黨團意志，黨團決定了一切。

對於在野立委提出賴總統要針對國防特別條例赴立法院國情報告，且接受即問即答，卓揆表示，國家絕對不能陷入立法獨大現象，總統到立院符合憲政規定，但不是憲法義務，且即問即答已被憲法法庭判決是違憲，經過1年，在野黨竟然用要求總統即問即答，來當作通過1.25兆元特別預算的條件，「擺明與憲法作對」。

