藍委提助理費除罪化 石明謹諷：以後不用回報核銷、聘越少拿越多……

國民黨立委陳玉珍（見圖）提案將助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，昨天經立法院會交付委員會審查。公督盟昨偕本土政黨召開記者會，痛批該修法此讓貪污合法化。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，還聲稱「因為貪污助理費有太多人觸法，所以需要檢討廢除」，引發外界議論。知名球評石明謹發文諷刺陳，「因為台灣詐騙案件很多，所以應該要廢除詐欺罪吧！」他也分析過去民代貪污助理費的方式，並質疑以後將變成「政府撥款給民代，讓他去找助理，不管有沒有聘用，這筆錢就是他的」。

國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，昨天經立法院會交付委員會審查。公督盟昨偕本土政黨召開記者會，痛批該修法此讓貪污合法化，不僅剝奪人民監督權，更讓助理勞權蕩然無存，倒退回「家臣制」，呼籲28位連署的國民黨立委撤回自肥惡法。

請繼續往下閱讀...

對於陳玉珍稱「因為貪污助理費有太多人觸法，所以需要檢討廢除」。石明謹發文諷刺陳，「因為台灣詐騙案件很多，所以應該要廢除詐欺罪吧！」

石明謹也說明，以前的民代貪污助理費方式，大概分為兩種。一種是「一家共榮模式」，民代聘用自己的表哥、表妹、姐夫、妹婿、前男友當助理，不用來上班，薪水四萬，每個月政府會轉帳給助理，實際上每人只領一萬，剩下的三萬要繳回給民代。

至於另一種則是「助理有愛模式」，民代聘一個助理四萬，每個月政府會轉帳給助理，但是這些助理會很有愛，人人都會自願繳回一萬當公積金。

石明謹也諷刺，以後的民代貪污助理費方式：「政府撥款給民代，讓他去找助理，不管有沒有聘用，這筆錢就是他的」，而且不用回報不用核銷。聘用助理越少的民代拿越多，都不請助理的就賺到飽。

石明謹也酸，「啊！抱歉，這樣叫好爽，不叫貪污了」、「國會助理工會多慮了，以後也不太需要助理了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法