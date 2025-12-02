南京人翻牆問「灣灣」這件事 台灣網友神回：「陰京」我跟你說......

近日有疑似來自南京的中國網友翻牆發文貼了一張炸雞腿飯的照片，問台灣網友是不是台灣特色小吃，但文中使用「灣灣」一詞讓大批鄉民相當不爽。（圖翻攝自Threads）

中國小粉紅常用「灣灣」來稱呼台灣人，而且多帶貶抑語氣，因此有不少台灣網友對這種叫法相當感冒。近日有疑似來自南京的中國網友翻牆發文貼了一張炸雞腿飯的照片，問台灣網友是不是台灣特色小吃，雖然並不是什麼統戰文或叫囂文，但文中使用「灣灣」一詞讓大批鄉民相當不爽，紛紛留言開噴，還有人反過來叫原PO「陰京」，意外笑翻網友。

一名中國網友近日翻牆到Threads上貼出一張炸雞排飯照片，以簡體字PO文「問問灣灣這個算台灣特色小吃？炸雞腿飯，在南京排了兩個小時才吃到」。貼文曝光後湧入上千名網友留言，但大多數人的焦點根本不在美食照片上，而是針對原PO使用「灣灣」一字開砲，「台灣二字講不出來就別PO」、「我也都叫你們支支，不禮貌的程度跟敵意是差不多的」、「台灣就台灣，到底有什麼好灣灣的……叫你們共共，你們會比較開心？」、「支支，可以請你們做好你們支的美食嗎？不要死命拿台灣的食物蹭」、「支支合理的話，灣灣才合理，望支悉」。

請繼續往下閱讀...

還有鄉民神回覆：「這種陰陽怪氣的稱呼方式，你又來自南京……那我就叫你陰京吧！陰京，我跟你說，這不叫特色小吃，這等同於你們那邊的盒飯，溫飽用的」。其他網友看到後笑翻，「不小心笑出來」、「陰京……我喜歡」、「害我吃飯吃到一半差點噴出來」、「有料」、「我要笑瘋」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法