美日中「電話外交」 矢板明夫：日本沒有要給中國台階下

中國國家主席習近平24日與美國總統川普進行電話會談，提及近期美中關係及台灣問題，後續川普25日也主動致電日本首相高市早苗，雙方談了約25分鐘。資深媒體人矢板明夫25日在臉書發文分析，中國試圖透過美國對日本施壓，但日本並沒有「動靜」，完全沒有要給中國台階下的意思；而事實上，此次美日中「電話外交」，也讓台灣議題實質國際化。

矢板明夫提到，習近平突然致電川普，中方新聞稿也沒說是「應邀」，表示這通電話多半是中國自己打的，原因就出自於高市對於「台灣有事」的強硬言論，中國對日本發動各種「懲戒手段」但事與願違，眼下沒牌可打，只好透過美國，希望美國教訓高市早苗。

矢板明夫表示，川普在接到習近平電話不久後就打給高市早苗，高市承認雙方有通電話，還提到川普說「很歡迎她隨時來電」，至於通話內容則是不多透露。矢板明夫認為，如果美方真的替中國施壓，日本政府通常會立即釋出一些緩和性的聲明，至少做做表面工夫，可是這次一點動靜都沒有，完全沒有要給北京台階下的意思。

矢板明夫指出，此次中國想透過美國間接逼日本讓步明顯失敗，而中國也「自己把台灣議題送上國際舞台」，過去中國最堅持的就是「台灣問題純屬中國內政，外國不得干涉」，但這次是中國主動向美國提起台灣議題，希望美方出面處理日本的涉台言論，只要中國讓美國介入，就再也很難把台灣議題說成單純的「家務事」。

矢板明夫總結，此次的「外交電話劇」有3個清楚結論，首先，中國對日本的制裁與強烈反擊完全沒奏效，甚至意外幫高市加了分，迫使北京不得不向美國求助，顯示手上的牌已經打到見底；第二則是中國試圖透過美國向日本施壓的策略徹底失敗。

矢板明夫強調，第三點同時也是影響最深遠的點，那就是「台灣議題已實質上國際化」，既然中國已經親手把美國拉進來，今後就再也回不去「內政不容干涉」的老框架了。

