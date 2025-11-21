為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林岱樺明天揮軍旗山大造勢 她針對廢棄物傾倒說話了

    2025/11/21 14:57 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺明天揮軍旗山舉辦誓師大會。（林岱樺服務處提供）

    林岱樺明天揮軍旗山舉辦誓師大會。（林岱樺服務處提供）

    高雄市長初選參選人林岱樺月初在岡山造勢，號稱三萬人引發政壇震撼，明天（22日）將揮軍另一參選人邱議瑩本命區旗山，舉辦「大改革護國市長」誓師。針對高雄近日廢棄物傾倒事件，林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役

    繼岡山萬人場後，林岱樺將於明天活動宣告其政見、在地改革願景，期能再創東九區盛況。誓師大會地點旗山公共體育場（高雄市旗山區華中街），下午三點入場、四點開始。

    林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役，她將於活動中提出未來市政規劃，以「安居樂業」為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

    林岱樺透過社群發文強調，過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區的鄉親對她十分熟悉，也有深厚情感，她也懇切號召市民用行動支持改革，邀請民眾前往旗山公共體育場共襄盛舉。

