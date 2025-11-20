證實民進黨來談花蓮縣長選舉合作 張峻：先以災區重建為重

張峻今年大罷免時公開跳出來力挺罷免傅崐萁，圖為張峻與童子賢同框車隊掃街。（檔案照）

備戰2026九合一選舉，民進黨提名縣市長人選上月底首波4縣市提名人選出爐，新北、苗栗也將提名，而花蓮是「傅氏王朝」大本營，綠營派誰來挑戰成全國焦點，外傳民進黨有意與無黨籍議長張峻聯手，徐國勇今表示「張峻尚未宣布要選」；張峻今天也證實，民進黨確實曾找他談，但目前他先以災區重建為主要重點。

傅崐萁、徐榛蔚在花蓮長達20多年輪流當縣長，先前傳出包括花蓮縣議會無黨籍議長張峻、無黨籍縣議員魏嘉賢都有意角逐，其中張峻在今年大罷免階段公開站出來罷傅，再加上10月底傅崐萁在光復鄉災區舉辦堰塞湖重建條例座談，「選擇性通知」在地議員及災民，引起張峻怒踹傅崐萁的桌子，「反傅」立場鮮明。

請繼續往下閱讀...

備戰明年縣市長選戰，民進黨傳出在花蓮可能與張峻合作，徐國勇今在台北被媒體詢問時表示「這都是未知數」，且張峻目前也沒有正式宣布要選，是否合作再來談。

今天人在光復災區的張峻，被媒體詢問此議題時表示「確實有來詢問」。張峻說，他目前以光復災情重建為主，加上鳳凰颱風造成鳳林萬榮堤防溢流事件都要處理，希望盡快讓百姓可以回歸正常生活，「後續還要再看看」，他也認為「花蓮確實需要改變」，但未提及明年是否參選。

而民進黨花蓮縣議員張美慧、胡仁順都表示，只要是民進黨中央確定提名人選，地方定會全力配合支持。張美慧說，明年徐榛蔚2屆任滿不能再連任，明年會是改變的關鍵時機，不管由黨內或尋求其他優秀人選，只要可以終結傅家，相信黨中央會審慎評估。

胡仁順也說，民進黨在地方還是有好的人才、長期地方經營的人選，而尋找與民進黨理念相同的人選也是好的方式，因為傅崐萁家族在花蓮長期把持當然得罪很多人，要扳倒傅氏王朝必須合縱連橫，有共同目標才能實質讓傅氏王朝離開花蓮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法