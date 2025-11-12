蘇澳溪分洪21億元缺口 卓榮泰宣布納入4年千億河川工程計畫

蘇澳溪分洪21億元缺口，行政院長卓榮泰（右3）今天宣布，納入明年4年1千億計畫。（記者江志雄攝）

宜蘭蘇澳淹大水，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因，行政院長卓榮泰今天（12日）到蘇澳勘災時，宣布納入明年中央政府總預算4年1000億元改善縣市管河川工程計畫，補足21億元預經費缺口，預算核定後就能動工。

2010梅姬颱風在蘇澳降下豪雨，造成當地史上最嚴重水患，宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程計畫，新闢2.4公里長分洪道，把80%洪水分流到南方澳內埤出海，2023年核定中央全額補助54億元，後來因原物料波動及工程變更，經費增至75億元，不足21億元，縣府調整預算後，今年3月報請行政院審查，全案尚待核定，仍未動工。

請繼續往下閱讀...

不料，這次因鳳凰颱風及東北季風帶來共伴效應，為蘇澳帶來暴雨，昨晚下起暴雨，蘇澳鎮公所估計全鎮有3200戶淹水，鎮長李明哲直指蘇澳溪水量太大，造成下游蘇澳市區排水系統失靈，蘇澳鎮民2010年遭逢梅姬颱風水患，15年後家當再度被毀，讓受災戶無法接受，由於蘇澳下水道及抽水設施陸續完成，蘇澳溪分洪工程成了預防水患的最後一塊拼圖。

至於蘇澳溪分洪工程不足的21億元經費，該如何解決？卓榮泰說，明年中央政府總預算核定一筆4年1000億元改善縣市管河川工程計畫，拜託立法院支持中央總預算，行政院同意把蘇澳溪分洪道工程納入這項計畫，核定後就可施工，他要求一定要如期如質完成。

蘇澳溪分洪工程計畫將施作防沙壩、管理中心、分洪道，由宜蘭縣府及水利署第一河川分署施作，總經費75億元，預計2029年完工。

蘇澳溪分洪工程計畫，將新闢2.4公里長分洪道，把80%洪水分流到南方澳內埤出海。（記者江志雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法