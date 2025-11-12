民眾黨第二波2026議員提名 中彰投雲林6人

民眾黨今日舉行中央委員會核定選決會，通過2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨今日舉行中央委員會核定選決會，通過2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單，被提名人包括台中市（大里霧峰選區）江和樹、台中市（后里豐原選區）連小華、彰化縣（彰化花壇芬園選區）吳韋達、彰化縣（員林大村永靖選區）張雪如、南投縣（南投名間選區）簡千翔、雲林縣（虎尾土庫褒忠元長選區）陳乙辰。

民眾黨主席黃國昌表示，提名的每位夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更具備專業背景、豐富實務經驗且懷抱服務熱情，期盼獲得鄉親好朋友們支持，得以行動實現承諾，共同推動家鄉建設、地方發展。

黃國昌續指，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持，每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，落實地方聯合治理。

此外，針對鳳凰颱風，黃國昌裁示全台各個黨部，積極協助鳳凰颱風救災，尤其宜蘭縣受豪大雨影響嚴重，羅東、蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流災情，特別責成宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力、物力至現場協助民眾恢復家園、提供必要物資。

黃國昌也要求，社發部聯繫台灣民眾黨於全台培養的防災士們，協調時間前往宜蘭救災，並預告民眾黨月底將舉辦大型論壇，借重美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）成熟且成功的運作規範，探討災害發生時，跨部門救災整合的實務與挑戰，強化社會防災能量。

