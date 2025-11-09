為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何欣純與蕭美琴30年前年輕照曝光 親揭「純琴美少女」由來

    2025/11/09 23:25 記者陳建志／台中報導
    何欣純今天曬出她和副總統蕭美琴，近30年前參與民進黨外交訓練課程，兩人留下的珍貴畫面。（圖由何欣純提供）

    何欣純今天曬出她和副總統蕭美琴，近30年前參與民進黨外交訓練課程，兩人留下的珍貴畫面。（圖由何欣純提供）

    副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，同時在歐洲議會發表演說，寫下台灣外交新頁，立法委員何欣純也已被民進黨提名參選2026台中市長，何欣純今天在社群曬出數張相片，細數與蕭美琴的緣分，其中一張1996年參與民進黨外交訓練課程，兩人留下的珍貴畫面，網友看到都說好年輕。

    何欣純說，那時自己才20多歲，參加外交訓練課程，也是她和蕭美琴初識的緣分，真的沒想到未來會有一天，眼前的活動執行長會成為台灣的副總統，那時候民進黨的駐美代表處小小的不大，常常看著她一個人拎著大包小包的東西跑來跑去的身影，外交營隊從課程設計規劃到講師邀請都要張羅盯場，是十分辛苦的初印象。

    何欣純並說，「純琴美少女」這個稱號，是2024總統立委大選，她欲爭取連任時，副總統蕭美琴來到屯區進行車隊掃街，服務處會畫插圖的同仁在玻璃上留下創作，蕭也同時為作品取名，意即她們有情同姐妹的交情，美琴副總統的溫暖、堅韌、勇氣為台灣此行訪歐做外交突破，真的艱辛還要處處提防中國打壓，真的不容易。

    何欣純強調，台中是台灣第二大城市，台中現在有國際機場，及良好的氣候適合觀光及工商發展，她會積極認真向副總統蕭美琴請益城市外交的秘訣和法寶，未來替台中打理成功的城市形象及外交行動。

    何欣純（右）今天透露，「純琴美少女」這個稱號，是2024總統立委大選，蕭美琴來陪她車隊掃街時所取名的。（圖由何欣純提供）

    何欣純（右）今天透露，「純琴美少女」這個稱號，是2024總統立委大選，蕭美琴來陪她車隊掃街時所取名的。（圖由何欣純提供）

