非洲豬瘟防疫出包還喊拆彈成功 盧秀燕今終於鞠躬道歉隨即快閃

因非洲豬瘟疫情事件，盧秀燕公開鞠躬道歉。（記者廖耀東攝）

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕昨卻稱「及時拆彈、化解危機」引來外界撻伐、究責聲浪不斷，盧秀燕今天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承「防疫的過程當中做不好」、「身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。」

盧秀燕表示，除了致歉外，剛剛已發布相關首長的人事異動，之前已經啟動的整個事件的調查現在正加速進行中，一有結果就會跟大家公佈，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，這個案件絕對會引以為戒。

請繼續往下閱讀...

今天是非洲豬瘟疫情爆發後第15天、防疫管制陸續解封，盧秀燕今天發佈農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處處長林儒良免職令後，臨時宣布召開記者會率領相關局處首長鞠躬道歉，未接受訪問隨即離開。

因非洲豬瘟疫情事件，盧秀燕公開發表道歉聲明後隨即快閃離開，未接受媒體訪問。（記者廖耀東攝）

盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好，並指「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好，並指「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法