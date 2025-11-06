為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    非洲豬瘟防疫出包還喊拆彈成功 盧秀燕今終於鞠躬道歉隨即快閃

    2025/11/06 14:38 記者蔡淑媛／台中報導
    因非洲豬瘟疫情事件，盧秀燕公開鞠躬道歉。（記者廖耀東攝）

    因非洲豬瘟疫情事件，盧秀燕公開鞠躬道歉。（記者廖耀東攝）

    台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕昨卻稱「及時拆彈、化解危機」引來外界撻伐、究責聲浪不斷，盧秀燕今天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承「防疫的過程當中做不好」、「身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。」

    盧秀燕表示，除了致歉外，剛剛已發布相關首長的人事異動，之前已經啟動的整個事件的調查現在正加速進行中，一有結果就會跟大家公佈，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，這個案件絕對會引以為戒。

    今天是非洲豬瘟疫情爆發後第15天、防疫管制陸續解封，盧秀燕今天發佈農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處處長林儒良免職令後，臨時宣布召開記者會率領相關局處首長鞠躬道歉，未接受訪問隨即離開。

    因非洲豬瘟疫情事件，盧秀燕公開發表道歉聲明後隨即快閃離開，未接受媒體訪問。（記者廖耀東攝）

    因非洲豬瘟疫情事件，盧秀燕公開發表道歉聲明後隨即快閃離開，未接受媒體訪問。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好，並指「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好，並指「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好，並指「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好，並指「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播