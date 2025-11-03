為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    豬瘟案場廚餘蒸煮機4月份早就壞掉 盧市府未按時稽查還謊稱沒問題！

    2025/11/03 19:00 即時新聞／綜合報導
    本月3日傳出發生豬瘟病例的養豬場回報廚餘蒸煮照片涉偽造。此為廚餘蒸煮設備示意圖，與本文無關。（資料照）

    本月3日傳出發生豬瘟病例的養豬場回報廚餘蒸煮照片涉偽造。此為廚餘蒸煮設備示意圖，與本文無關。（資料照）

    台中爆發非洲豬瘟，盧秀燕市府防疫荒腔走板，事發10多天過去，幾乎每天都出包。今天（3日）又傳出發生病例的養豬場回報廚餘蒸煮照片涉偽，蒸煮設備早在4月份就壞了，但台中市府卻說5月、7月、10月去現場稽查都沒問題。民進黨中市議員江肇國忍不住怒轟：「公務員廢弛職務，局長又公開說謊，這是有法可法辦的！」

    非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台中案場病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。在此之前，中央就發現涉案豬場使用廚餘餵豬，卻沒有依規定每日上傳蒸煮照片，而台中市環保局依規定則要每月稽查，當時只看到5月及7月有檢查，明顯未落實，恐涉怠忽職守。

    而今又查出，案場5月起廚餘蒸煮照片上傳次數就出現異常，且補傳照片多為10月拍攝，而非5月。江肇國指出，案場的蒸煮設備其實早在4月份就壞掉，飼主也坦言都是事後補傳舊照片，但讓人更傻眼的是，台中市政府明明說5月、7月和10月（開始出現豬隻異常死亡之後）都有去現場稽查且都沒發現問題，「難道市府人員都沒有看到機器壞掉、瓦斯沒用嗎？」

    江肇國接著質問：「老農在矇混，難道你環保局稽查也在矇混嗎？公務員廢弛職務，局長又公開說謊，這是有法可法辦的！」

    相關新聞請見：台中非洲豬瘟案場廚餘蒸煮照片涉偽 地檢署要出手調查了

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播