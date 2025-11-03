豬瘟案場廚餘蒸煮機4月份早就壞掉 盧市府未按時稽查還謊稱沒問題！

本月3日傳出發生豬瘟病例的養豬場回報廚餘蒸煮照片涉偽造。此為廚餘蒸煮設備示意圖，與本文無關。（資料照）

台中爆發非洲豬瘟，盧秀燕市府防疫荒腔走板，事發10多天過去，幾乎每天都出包。今天（3日）又傳出發生病例的養豬場回報廚餘蒸煮照片涉偽，蒸煮設備早在4月份就壞了，但台中市府卻說5月、7月、10月去現場稽查都沒問題。民進黨中市議員江肇國忍不住怒轟：「公務員廢弛職務，局長又公開說謊，這是有法可法辦的！」

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台中案場病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。在此之前，中央就發現涉案豬場使用廚餘餵豬，卻沒有依規定每日上傳蒸煮照片，而台中市環保局依規定則要每月稽查，當時只看到5月及7月有檢查，明顯未落實，恐涉怠忽職守。

而今又查出，案場5月起廚餘蒸煮照片上傳次數就出現異常，且補傳照片多為10月拍攝，而非5月。江肇國指出，案場的蒸煮設備其實早在4月份就壞掉，飼主也坦言都是事後補傳舊照片，但讓人更傻眼的是，台中市政府明明說5月、7月和10月（開始出現豬隻異常死亡之後）都有去現場稽查且都沒發現問題，「難道市府人員都沒有看到機器壞掉、瓦斯沒用嗎？」

江肇國接著質問：「老農在矇混，難道你環保局稽查也在矇混嗎？公務員廢弛職務，局長又公開說謊，這是有法可法辦的！」

