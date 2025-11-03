台中非洲豬瘟案場廚餘蒸煮照片涉偽 地檢署要出手調查了

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台中案場病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。據查，該案場5月起廚餘蒸煮照片上傳次數就出現異常，且補傳照片多為10月拍攝、而非5月；地檢署已啟動調查。圖為國防部出動115名軍人協助清理案場。（農業部提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台中案場病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。據查，該案場5月起廚餘蒸煮照片上傳次數就出現異常，且補傳照片多為10月拍攝、而非5月；地檢署已啟動調查。

台中梧棲一處養豬場的病死豬10月21日檢出非洲豬瘟陽性反應，之後確診為台灣首例。非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開記者會，說明調查情形。

請繼續往下閱讀...

應變中心公布疫調報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。該案場自今年4月購入2桶20公斤瓦斯後，就沒有再添購的紀錄，且這2桶瓦斯在日前國軍進場清消時都還在；現場也未發現有以廢木材作為燃料的跡象。

據查，該案場5月起廚餘蒸煮照片上傳即出現顯著異常情況，除了當月上傳次數少之外，經查驗補傳照片也不是5月的照片。

依據環境部在立法院專案報告的說明，申報系統除了要求民眾輸入廚餘蒸煮時間之外，上傳的照片也會由系統讀取該檔案的製造日期（即拍照日期）。該案場補傳5月的照片，製造日期多為10月、而非5月。

非洲豬瘟事件影響重大，地檢署已啟動調查，業者涉嫌蓄意偽造文書行為是否涉及刑責，為檢察官調查重點之一。

根據環境部「廚餘蒸煮申報系統」，該案場5月上傳24次（當天上傳有5次，補傳19次），6月上傳8次（當天上傳有3次，補傳5次），7月上傳1次（當天上傳有1次，補傳0次），8月上傳0次，顯示該案場上述月份皆未依規定每日上傳廚餘蒸煮照片。

環境部說明，2021年11月29日函文要求各地方環保機關輔導轄內廚餘再利用養豬場，應每天到「廚餘蒸煮申報系統」上傳廚餘蒸煮照片或影片，否則地方環保機關應依「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」每月稽查1次，但台中環保局未依規定頻率稽查非洲豬瘟案場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法