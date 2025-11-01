黃碧雲涉造假連署羈押3個多月後50萬交保 李正皓：一群民主垃圾

名嘴李正皓。（資料照）

因涉及民進黨原住民立委伍麗華罷免連署造假案，被羈押3個多月的國民黨組發會副主委黃碧雲及專委謝友光，經屏檢偵結起訴移審屏東地院後，法官昨天裁定黃、謝2人各50萬元、10萬元交保，均限制住居、出海、出境，並禁止與共同被告、本案其他關係人接觸或聯繫。對此，名嘴李正皓表示，昨天國民黨原住民死人連署的起訴書，再度證明我從來是實錘重磅，許宇甄你說李正皓的話不足為信，要不要道歉？一群民主垃圾。

李正皓在臉書PO文表示，他的揭弊從來不是連連看，爆料也從來不用靠狗仔，昨天國民黨原住民死人連署的起訴書，再度證明他從來是實錘重磅，5月1日，李正皓爆料下指令的首謀是國民黨組發會主委許宇甄；5月23日他爆料原住民名冊抄襲地點就在國民黨開中常會的地方。

李正皓指出，昨天屏東地檢署的起訴書寫的明明白白，由許宇甄下指令、黨工則在黨部組發會1樓辦公室或中山廳埋頭苦抄，抄襲的時候，提出選舉、罷免、創制、複決概念的國父孫中山正在牆上看著這群不孝徒孫糟蹋他所提出的罷免權。

李正皓直言，事發至此國民黨要不要對社會道歉？許宇甄你說李正皓我的話不足為信，要不要道歉？一群民主垃圾。

