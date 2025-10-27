重建座談會阻擋災民遭抗議 傅崐萁：嚴厲譴責張峻公然施暴

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部分議員、村長及社團組織代表。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部分議員、村長及社團組織代表，大批災民被阻擋在門外，縣議會張峻不滿災民被擋直接進入會場怒踢傅崐萁桌子。傅崐萁晚間發新聞稿譴責張峻公然施暴，在全國面前做出極惡劣行為影響花蓮人聲譽。

傅崐萁辦公室晚間新聞稿指出，花蓮光復鄉災民還在水深火熱中，議長張峻今天卻帶人鬧場施暴，影響重建進度及救災權益，傅崐萁除嚴厲譴責外，對於花蓮議長在全國面前做出極惡劣行為影響花蓮人聲譽，傅崐萁代表花蓮人向全國人民致歉，同時再次感謝鏟子超人及全國愛心物資，承諾中央與地方必定盡心盡力修復家園。

傅辦指出，由於堰塞湖潰壩受災情況已非一般豪雨、颱風之損失，無法一體適用「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，因此國民黨團與鄭天財立委，分別提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，在立法院已逕付二讀，朝野協商前先傾聽災民聲音，因此請鄉公所通知村長鄰長，邀請災民代表出席，討論如何讓光復鄉更安全更好。

不料議長張峻先是率眾在外面抗議，傅崐萁辦公室嚴厲譴責張峻的暴力行為，認為張峻身為民意代表，如此惡劣的暴行讓全國都看到，當場請求警察同仁逮捕現行犯，不容許暴力份子在公共場合危害一般民眾，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是花蓮民主之恥。

對於張峻以現行犯方式公然在災民面前施暴，影響救災權益，傅辦指出，對向來善良平和的花蓮社會，帶來極壞示範與傷害，崐萁代表花蓮人向國人致歉。今天的座談會仍順利結束，未來立法院和花蓮縣政府一定會通力合作，盡心盡力儘速完成災區重建。

