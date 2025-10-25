與YouTuber對談金門當兵往事 賴清德：和平靠實力、無法靠一紙協議

紀念古寧頭戰役，總統賴清德與YouTuber對談金門當兵往事，還展示當年在金門服兵役的照片。（總統府提供）

適逢古寧頭戰役76週年，總統賴清德與歷史作家李文成、YouTuber林辰共同錄製以「臺灣人不能忘記的日子：金門古寧頭勝利紀念日」為題的影片於今（25）晚上線。影片中賴總統分享自己在金門的當兵時光，也再次強調和平無法靠一紙協議，「和平一定要靠實力」，盼團結一致共同守護台灣。

影片中賴總統回憶，當年受訓結束、分發下部隊時抽到「金馬獎」，因為抽走外島籤還引來全場鼓掌。後來搭20幾個小時的船，一路搖搖蕩蕩地從高雄壽山前往金門，沒想到一下船就接受「震撼教育」，當時的指揮官宋心濂對新兵訓話，一訓就是4個小時。笑談往年趣事直言「金門有很多深刻回憶」。

被問到金門是很接近前線的地方，當年當兵是不是很有壓力？總統表示，當時已經沒有砲戰，但台灣社會整體氛圍對於孩子去金門當兵仍會擔心。當時金門駐軍部隊每晚都會擔任夜行軍繞行守衛，身為排長的他走在隊伍最後面，「有時候會轉頭過來看看後面情況怎麼樣」。至於是否曾遇過狀況？賴笑稱，如果真的有碰到，「現在肩上恐怕佩戴的是英雄的勳章」。

總統也秀出當年在金門的服役照，直呼「有圖有真相」、「去金門當兵絕對不是吹牛」。對於前線國軍的辛苦，他也說，蔡總統任內開始為國軍加薪，以今年為例，總共花費一百多億元，為國軍三次加薪，未來每年都會有；務求全面提升軍人待遇。

被問及戰爭型態轉型台灣如何應對？總統強調，未來是全面智慧化的時代，從食衣住行育樂到國防，都需要運用新興科技，未來將增加國防預算，展現守護國家的決心，也向國際社會宣誓台灣絕對有意願善盡責任、維護台海和平穩定。

他並說，對內將藉由人的智慧和新興科技、人工智慧相輔相成，對外則跟國際民主盟友合作，讓產業更加發展，同時國家更安全、國人越有安全感。

影片中段播出李文成、林辰走訪金門，最後再回到總統府，總統向兩人說，今天台灣人可以享受自由自在的生活，都是因為當年有一群年輕人在金門前線保家衛國，從古寧頭戰役、823砲戰都是如此。他強調，從歷史出發，更加深刻體會三件事，第一，「和平一定要靠實力」、「對和平有理想不能有幻想」，一紙協議無法得到真正的和平。第二，團結。無論是古寧頭戰役、823砲戰，都是台灣不分族群、軍民合作，大家共同打下來的勝利。第三，守護主權之必要。「有台灣才有中華民國、有主權才有國家」，盼全體國人團結一致一起努力，為國家繼續打拚。

紀念古寧頭戰役，總統賴清德（中）與YouTuber對談金門當兵往事，強調和平無法靠一紙協議。（總統府提供）

