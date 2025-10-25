為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    同志遊行登場 蔡英文歡迎國際友人：歡迎來到愛與自由的台灣

    2025/10/25 15:15 即時新聞／綜合報導
    第23屆台灣同志遊行今天登場。（圖擷自蔡英文臉書粉專）

    第23屆台灣同志遊行今天登場。（圖擷自蔡英文臉書粉專）

    第23屆台灣同志遊行今天登場，對此前總統蔡英文表示，看到不少國外朋友相繼抵台準備參加同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由，她開心地說「Welcome to Taiwan。這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影」。

    蔡英文今發文提及，這幾天，我們看到許多國外的朋友陸續來到台灣，準備參加今年的同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由。6年了，我們一起走了這麼久。

    蔡英文說，「我知道，還有更多的朋友，早在二十多年前，就已經在追求平權的路上默默努力。」謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭，在每年的這個時候，充滿著各種漂亮的顏色，以及漂亮的人、勇敢的人。

    蔡英文表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步。我也希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛；是理解，讓我們彼此靠近。

    蔡英文最後說，「我也要將這樣的台灣，獻給來自世界各地、一起同行的好朋友：Welcome to Taiwan。這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影。」

