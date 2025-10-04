為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    傳烏龍簡訊多人收到召集令 花蓮縣府：市公所人員誤發

    2025/10/04 13:29 記者劉人瑋／花蓮報導
    針對烏龍召集令簡訊，役政司代表證實是花蓮市公所誤發。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣政府先前才誤按海嘯警報，如今又鬧出「誤傳召集令」事件，而且還不分男女都收到，今早位在光復糖廠的前進協調所例行記者會中，內政部役政司代表表示，確認後為花蓮縣府系統誤發造成；花蓮縣府則表示是花蓮市公所造成。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災區急需修復。花蓮地區昨天（3日）有多名民眾不分男女，接獲召集替代備役勤務的簡訊，內容是通知「您為替代備役勤務召員，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原需要您，收到簡訊後將發送召集令給您」；相隔一小時，又有另一則簡訊說明為系統誤發簡訊。

    花蓮市長魏嘉彥今天（4日）表示，因系統錯誤誤發訊息，已緊急再發澄清簡訊，造成困擾深感抱歉。

    花蓮市公所坦言系統錯發訊息，但花蓮縣政府確實要徵求240名預備替代役，勤務會用書面召集令通知。

    內政部役政司補充，花蓮縣政府提出在10月13日至24日，每梯次5天，共240人，手機簡訊是提醒役男預作準備，正式勤務會用書面召集令，已向花蓮市公所確認是誤發簡訊。

