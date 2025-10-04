竹市人口數比去年少1864人 議員曾資程：市府應推敢生能養有感政策

不再享3高城市DNA，新竹市人口數今年8月比去年同期少1864人。（記者洪美秀攝）

新竹市過去號稱有所得高、知識水平高及出生率高的3高城市DNA特質，市議員曾資程觀察，竹市的城市3高DNA也不敵少子化衝擊，今年8月底的人口數比去年同期減少1864人，顯示年輕人不敢生養的警訊，呼籲市府應正視此現象，在財政大幅增加情況下，應提出讓年輕人敢生能養的人口政策，包括兌現增加每個月1000元育兒津貼政見及提高青年租屋補貼等，減輕年輕人生養經濟負擔。

曾資程說，過去竹市因產業發展、教育資源與年輕人口移入，一直是全台灣生育率較高的城市，如今也難抵擋少子化浪潮。少子化不只是學校招生不足、社區活力下降，長遠來看，更會帶來勞動力短缺、產業競爭力下滑與高齡化壓力加劇等挑戰。籲市府加速推動公共托育中心、社區托嬰點，減輕年輕父母托育壓力。且應提供更多元的彈性托育與臨時照顧資源，讓父母兼顧工作與家庭。

請繼續往下閱讀...

此外包括擴大教育補助、學齡前育兒津貼，鼓勵企業提供生育獎勵、彈性工時，讓年輕世代願意安心結婚生子。同時推動青年住宅、租金補貼，降低年輕家庭落腳新竹的門檻，提供高薪穩定的工作機會，留住人才，吸引外地人口移入。

對此，市府表示，竹市社福支出比例在非六都排第二，這幾年推出包括凍卵補助三支箭及每胎補助提高到3萬元，提供友善幼兒托育環境，同時加碼青年租屋補貼，都是重要的人口利多政策，未來也會持續推出讓年輕人敢生能養的有感政策。

新竹市議員曾資程擔憂可能衝擊到學校入學人數等問題。（記者洪美秀攝）

新竹市人口數今年8月比去年同期少1864人。（記者洪美秀翻攝）

新竹市人口數今年8月比去年同期少1864人。（記者洪美秀翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法