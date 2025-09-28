郝龍斌週二咖啡會 藍青讚他「國民黨劉邦」

丁瑀曾以青年創業代表成為國民黨不分區立委候選人。（丁瑀提供）

國民黨主席下月選舉，候選人積極搶攻青年選票，國民黨主席候選人郝龍斌預計週二赴「孫運璿研究獎金」得主丁瑀的咖啡烘焙廠參訪。丁瑀今指出，郝龍斌就是國民黨的「劉邦」，能像現任黨主席朱立倫一樣，帶領國民黨逆風翱翔，世上沒有完美的領導人，但郝龍斌絕對是最接近完美的領導者。

34歲的丁瑀是美國猶他谷大學航空飛行管理系學士，2022年才加入國民黨，以青年創業代表成為國民黨不分區立委候選人，排名第31。歷任國民黨駐美代表處特助、國民黨智庫孫運璿學人、青年事務委員、航空飛行顧問公司創辦人、烘焙者咖啡總經理、作家等。

請繼續往下閱讀...

丁瑀今指出，國民黨人才濟濟，有像韓信一樣國士無雙的奇才，也有如謀聖張良般足智多謀的軍師，更有像英布那樣勇猛的戰將，當然還有如蕭何能慧眼識英雄的忠臣。但那位真正有能力、有實力，率領文武雙全，一統天下的劉邦又是誰？答案是郝龍斌。

丁瑀表示，郝龍斌擔任過立委、環保署長、台北市長等要職，更在國民黨最低潮時，臨危受命出任副主席一職。郝龍斌的「經驗值」和在每一個人生階段所通過的淬煉，絕對是國民黨最需要的能量，更是國民黨2028年重返執政的靈魂人物。

創立航空飛行顧問公司的丁瑀舉例，一架飛機之所以能順利起飛、穩健航行、平安降落，靠的就是一位經驗十足、沉著穩重的機長。今年的國民黨主席候選人，都是最優秀的人才，也是精兵中的精兵，但絕對要精益求精，唯有郝龍斌才能勝任國民黨主席。從郝龍斌過去在公共領域的亮麗成績單，就能看出其父郝柏村上將傳承給他的智慧與勇氣。

丁瑀再舉例，郝龍斌在台北市長任內支持咖啡產業、打造有制度的咖啡平台，讓咖啡人及咖啡愛好者都能夠夢想起飛。從郝龍斌對咖啡產業的貢獻，就可看出他絕對是一位跟得上潮流、認真推動產業的好領導。

丁瑀強調，國民黨一直以來都是最給年輕人機會的政黨，不然不可能活131年。「前人種的樹，要讓它變得更茁壯，不分藍綠白，讓全體國民都享受得到甜美的果實」，這是他的夢想，相信郝龍斌也是這麼想的。「長壯青」長輩世代、壯年世代、青年世代三代同堂，才會和樂融融，一起實現夢想。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法