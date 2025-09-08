柯文哲交保》小草出動啦啦隊接風 四叉貓嘆︰難怪民眾黨那麼多更生人

民眾黨號召「小草」、「柯粉」等支持者到場迎接柯文哲，甚至還出動啦啦隊應援。（記者王藝菘攝）

2025/09/08 16:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕涉入京華城收賄、圖利等弊案，前台北市長、民眾黨主席柯文哲羈押一年後，今（8）日下午以7000萬元交保離開台北地方法院。民眾黨昨（7）日號召「小草」、「柯粉」等支持者到場迎接，甚至還為此出動啦啦隊為其應援，整黨風氣令網紅「四叉貓」劉宇忍不住感慨，難怪民眾黨會有那麼多「更生人」。

據了解，民眾黨現任黨主席黃國昌等人，事前號召小草今日前往北檢、北院聲援，並喊話「一起接柯P回家」。上午原先只有數十位小草到場，直到囚車前往台北看守所載柯，並在中午12點許返回北院後才逐漸增加至2、3百人，到場支持者除了不大喊「阿北加油」、「清清白白」等說詞，還派出拿彩球、看板等應援道具的啦啦隊。

請繼續往下閱讀...

對於民眾黨與小草們的行徑，四叉貓發文感嘆，「貪污犯（柯文哲）出獄竟然有彩球啦啦隊接風，要不要乾脆再跳個『上車誇誇舞』？」，同時還不忘吐槽，「難怪這個政黨那麼多更生人......」，另外他還補充，柯文哲今日並未準備新的演講稿，稍早受訪所講的內容，其實是早在本月4日於臉書發布的舊稿。

網友們則表示，「國昌寶貝請下車~」、「做大哥之前要先坐牢（？」、「難怪台灣詐騙集團這麼好賺」、「還說不是邪教，完全跟攝理教一樣」、「沒有前科是沒資格加入盜版民眾黨」、「柯主席一句話，海量更生人與8+9支援民眾黨」、「黑道出殯都有樂儀隊表演了，阿北這排場小case啦」、「第一次看到那麼不要臉的人，貪污還敢說自己清白！」、「按照之前藍白邏輯，說罷免志工有收錢，那這群人是不是也有呢？」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法