宏都拉斯將向中國出口3千噸白蝦 他狠酸：和台灣相比差遠了

宏都拉斯政府將向中國出口3000噸白蝦，被臉書粉專狠酸和台灣過去所購買的數量差遠了。（法新社）

2025/09/01 14:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯2023年與我國斷交後轉頭就和中國建交，不過中方所承諾的內容遲遲未落實，使得宏國白蝦業面臨寒冬，如今終於有消息顯示宏都拉斯政府將向中國出口3000噸白蝦，但臉書粉專「貓與邪佞的手指」直指這和台灣過去所購買的數量差遠了。

「貓與邪佞的手指」指出，3000噸聽起來好像很多，但完全不是這樣，因為就在宏都拉斯隔壁的的瓜地馬拉，今年1至4月就出口8000噸白蝦到台灣，將近是中國這批訂單的3倍。

請繼續往下閱讀...

粉專表示，過去還沒斷交的時候，台灣1年就從宏都拉斯進口了1萬1000噸白蝦．因此中國買的3000噸根本是「小兒科、小零頭」，完全沒法比。

粉專透露，中國業者之前還吹牛，聲稱要買250個貨櫃的蝦子，結果最後只買了1個貨櫃，而且還不是拿來吃的，而是送去博覽用來展示，中國的風格就是「承諾很大動作很小」，而且宏都拉斯養殖協會也批評中國人態度粗魯令人厭惡。

粉專指出，宏都拉斯跟台灣斷交2年，白蝦出口量大跌67％、超過1.4萬工人失業，這就是台灣給真金白銀、中國給空頭支票的現實情況。

相關連結請見︰

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法