當面洗臉！批黃暐瀚「變了」 羅智強：你以前不是這個樣子

2025/09/01 12:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在大罷免期間，包括黃暐瀚、陳揮文及黃智賢等立場長期偏藍的資深媒體人，都曾經批評國民黨的所作所為。國民黨立委羅智強今日接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時，羅對黃直言「我覺得你變了」，並提及在726罷免開票那天，他看到政論節目在訕笑在野黨時，黃暐瀚沒有制止，反而是附和，批評黃「有愧媒體人職責使命」。

羅智強表示，黃暐瀚是不是變成「綠暐瀚」這留給大家評價，但他要誠實的說，自己認識黃這麼多年，「我覺得你變了」。羅智強回憶，最讓他失望的就是726罷免開票那天，黃暐瀚在節目中看到譏笑、訕笑在野黨的場景，不但沒有制止、還加以附和，羅質疑：「媒體的天職就是監督政府，什麼時候媒體的天職變成監督在野黨？」

羅智強當面向黃暐瀚建議，在媒體人客觀的職責、客觀的使命、客觀的立場方面，「那天我覺得你有愧媒體人客觀職責使命跟立場」。羅智強提到郭正亮過去對黃的評價，是過去很多支持他的人的感受，羅也直言：「我認識你這麼多年，你真的以前不是這個樣子」，面對羅智強的批評指教，黃暐瀚看著羅智強不發一語，時而點點頭望向鏡頭、低頭看看訪綱。

羅智強表示，在他心中最大的想法，是不希望黃暐瀚變成第二個于北辰、第二個李正皓，羅批評：「這些人都是背棄過去長期相信的立場，只為了上節目爭通告，就改變立場，為了去附和執政黨」。羅智強對此也強調，他過去是黃暐瀚的粉絲，所以自己要說出這個重話，他要選國民黨黨主席的其中一個原因，就是要撥亂反正。

