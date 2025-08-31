為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國93閱兵大砸1500億 核武飛彈陣列「秀肌肉」

    衛星影像揭露中國在北京閱兵村集結大批飛彈發射車，為即將到來的勝利日閱兵做準備。專家分析，此舉意在展示其「航艦殺手」戰力，劍指美國海軍。（圖擷取自Planet Labs）

    衛星影像揭露中國在北京閱兵村集結大批飛彈發射車，為即將到來的勝利日閱兵做準備。專家分析，此舉意在展示其「航艦殺手」戰力，劍指美國海軍。（圖擷取自Planet Labs）

    2025/08/31 11:00

    〔記者陳昀／台北報導〕中國9月3日將在天安門廣場舉行所謂的「抗戰勝利80週年閱兵」，根據我國安單位情資，北京整體斥資人民幣360多億元（約台幣1543億元），還搬出東風-41洲際飛彈、巨浪-3型潛射彈道導彈、東風17超高音速飛彈等新質武器，「大秀肌肉」威懾美國，空警-600預警機也可望首度亮相。

    國安人士指出，中國今年93閱兵的規模非常大，相關部隊今年3、4月就進駐北京的陽坊閱兵村彩排，為了呈現「閱兵藍」、希望天空是藍色的，周邊很多工廠1個多月前就開始停工，避免工業排放造成空氣污染，周邊的商務、觀光景點，甚至活動、外賣等可能都要暫停。

    國安單位盤點，中國93閱兵分3部分。首先，徒步方隊，重點目標展現軍改後的兵力結構，軍種包含陸、海、空、火箭軍，兵種則分為軍事航天、網路空間、信息資源、聯勤保障等部隊，以及武警跟民兵，此外，還會有穿舊式軍服的「英雄部隊」，以及邀請俄羅斯、白俄羅斯等外軍的閱兵遊行。

    第二，裝備方隊，將凸顯中國自研的新質武器、無人裝備等，透過聯戰群隊進行編組，分為陸上突擊、防空反導、無人智能、火力打擊，火力打擊今年特別提出包括東風-41洲際飛彈、巨浪-3型潛射彈道導彈、東風17超高音速飛彈等洲際或長程飛彈，向全球展示核威懾能力。

    第三，空中梯隊，各式各樣的主輔戰機，空警-600預警機今年可望第一次亮相，與運兵機多機混編，也不排除進行「空中加油」等，展現空中軍力的完整性及遠程投射能力。前述的規劃也是為了爭取區域與全球話語權、集結威權陣營、竄寫全球歷史觀、緩和中國內外壓力。

    綜合國安單位情資，中國93閱兵整體斥資約人民幣360億元，包含4月起展開的人員訓練約8億，45個方隊（人、車、飛機等）梯次油料維保費用約2億；最大規模的費用在於維穩，在大小區增加武警、保安等費用人民幣約46億元（約台幣197億元），周邊地區的廠區停工2周到1個月不等，停工期間的補貼人民幣約290億元（約台幣1244億元），商區的商務、觀光景點暫停，售票收入及營業項目也約人民幣11億元（約台幣47億元）。

