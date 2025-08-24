藍將修法「停砍年金」！銓敘部報告揭：公務員月退平均可領逾6.5萬

立法院長韓國瑜日前預告，最快在823罷免投票後啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也提出多項「停砍年金」修法。圖為2016年「支持改革、反對亂改，還給軍公教應有的尊嚴」遊行。（資料照）

2025/08/24 08:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院長韓國瑜日前預告，最快在823罷免投票後啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也提出多項「停砍年金」修法。根據銓敘部報告的分析，2024年全國官職等人員月俸給平均6.5萬元，退休者實支月所得約略有8成之高，停止繼續調降措施，退休所得金額會更高。

銓敘部之前送交立法院的報告顯示，2024年7成已退者平均實支月退休所得均超過5萬元，高俸點退休者的實支月退休所得達6至8萬元，高於民間平均經常性月薪資，也約為現職公務人員平均月薪的8成，相當於高考三級新進者月薪。

值得注意的是，年改前，2017年退休者之月退休所得平均為5.19萬元；年改後，各年度新退休者的實支月退金額反而持續增加，2023年退休者平均有5.85萬元。

報告直指，2023年退休職等為第九職等者，其退休所得達6.81萬元。預計到調降期程停止的2029年，本俸尚可能繼續調高，各俸點新退休者平均實支月退休所得將繼續增高，預估超過6萬元。

而且年改前後，各年度退休者的2024年實支月退休所得，多數仍高於5.1萬元。目前已退休者平均實支月退休金額，高於民間平均經常性月薪，約是現職工作者月俸給的8成。停止繼續調降措施，退休所得金額會更高，衡平性會更受討論。

報告強調，2024年全國官職等人員月俸給平均6.5萬元，退休者實支月所得約略有8成之高，停止繼續調降措施，退休所得金額會更高。

