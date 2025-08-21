黃國昌遭爆「兒子是美國籍」回應掀熱議 網酸：扯太太幹嘛？

黃國昌今出席核三延役公投同意萬華車掃活動。（記者王藝菘攝）

2025/08/21 19:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌被爆兒子疑似有美國籍，他今日僅回應表示，妻子非常不滿，更要求他不要回應。此話一出引發熱議，網友更酸說「有就有，沒有就沒有，扯太太幹嘛？」

網紅四叉貓今（21）日爆料指出，去年清查民眾黨主席黃國昌名下土地時，發現黃將土地贈與給一位在國外出生的黃姓男子，他質疑該男子可能是黃國昌小兒子，並且擁有美國籍。

請繼續往下閱讀...

針對此事，黃國昌在宣傳核三延役公投時，受訪指出「我太太非常不高興，她要我根本不要回應」。他強調，四叉貓肉搜未成年小孩，是違法變態行為。

消息一出，引發網友熱烈討論。一名PTT鄉民發文狠酸，「怎麼不見打賴清德時的氣勢，這還叫戰神？戰神只要開始推給別人，不正面回答問題時，八成就是說中了，小草快攻擊國昌老師是美國人的爸爸」。

其他網友紛紛留言表示，「他太太要他別回應就不回應，算不算默認？」、「小草天天嘴美國阿公 現在換國昌被人說一下不過分吧」、「這個問題有就有，沒有就沒有，扯太太幹嘛？」、「疑美是工作 ，移美是生活」、「藍白粉嘴的『美國人加沒當兵』集一身耶」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法