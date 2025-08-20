黃國昌提案廢串證羈押 法界憂證人無法被保護

民眾黨團總召黃國昌提案刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，法界憂「證人無法被保護」，恐遭脅迫、收買。（資料照）

2025/08/20 14:55

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌提案修正刑事訴訟法第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由。對此，台北地檢署檢察官蕭永昌表示，首當其衝的是「證人無法被保護」，恐遭脅迫、收買，以及助長組織犯罪；律師賴瑩真則以台積電2奈米洩密案為例，若修法通過，原本被依「串供」為由而羈押的3名洩密被告，獲釋放的機率大幅提升，恐難以追溯真相，甚至引發民怨認為「司法縱放」。

蕭永昌指出，羈押理由中的「避免勾串共犯或證人」，其實是間接保護證人的機制，若刪除此要件，讓被告在偵查期間獲交保，證人保護將難以實行，恐造成證人出庭意願下降、證詞品質下降、保護資源不足；其中證人可能擔心報復或事後秋後算帳，不敢出庭或拒絕講實話，即使出庭可能因恐懼避重就輕，導致真實性受影響。

請繼續往下閱讀...

另一方面，詐欺集團、貪污、黑幫、跨國犯罪等，需要透過被告間「互咬」的類型案型，將難以追查真相，甚至助長組織犯罪。蕭永昌表示，此類型案件的被告獲保後，將有機會在外協調相同口徑，讓檢警難以拆穿真假，導致辦案難度大幅增加，若案件進一步到法院審理，在庭上證詞的可信度也會下降，讓法官難以判斷實情，影響定罪率。

此外，律師賴瑩真以台積電2奈米洩密案為例，最高法裁定駁回抗告，是以被告湮滅證據及勾串證人之虞為由，若民眾黨的提案通過，此案光憑「滅證之虞」，3名被告遭羈押禁見的機率並不高，如此會受到影響的是，挖角、竊取機密行為的被告，即便有可能違反國安法，面臨5年以上重罪，未來都不能再用勾串證人之虞羈押，遑論禁見。

賴瑩真認為，台積電的洩密案引起全球關注，若我國因無羈押事由，讓被告交保、逍遙法外，恐引發社會大眾認為司法縱放、增加民怨。

