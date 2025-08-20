不同調？民進黨高雄市長初選 湧言會2議員表態挺許智傑

湧言會的市議員林智鴻（左）、黃飛鳳（右）同框拍片力挺許智傑（中）。（許智傑辦辦公室提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選持續升溫，立委邱議瑩日前獲得「湧言會」要角前立委趙天麟公開表態支持，外界認為這象徵「湧言會」一致態度；但另一位有意角逐市長寶座的立委許智傑今（20）日在個人社群發布影片，獲得「湧言會」的市議員林智鴻及黃飛鳳同框拍片公開力挺。

今年6月，邱議瑩成立競選辦公室時，趙天麟突驚喜現身，並表態支持，被外界解讀邱議瑩已獲得湧言會支持，同屬湧言派系的成員也不避諱地點頭，使得邱議瑩聲勢看漲，讓原先看似是新潮流許智傑、賴瑞隆的市長大位之爭，演變成三角督局面。

不過，許智傑今（20）日在個人社群，發布湧言會派系的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳，願意正面表態，一起拍影片力挺他坐上市長大位。影片中可看見2人公開向高雄市民推薦許智傑的政績及政見，並在鏡頭前高喊「許智傑加油！許智傑凍蒜」，展現原縣區團結支持許智傑氣勢。

林智鴻表示，許智傑過去有「鳳山小金剛」之稱，推動鳳山多項重大建設，相信他可以延續陳其邁的市政理念，帶領這座城市成為「智慧高雄、傑然不同」的高科技AI首都；黃飛鳳則說，大樹地區有7成以上是農民，許智傑深刻理解農民的辛苦，盼未來為農民爭取更好的農保福利與收成環境。

許智傑感謝林智鴻、黃飛鳳的相挺，強調大家都是為高雄打拼、為市民在盡份心力的一員，市長初選這一仗，他仍會照著目前步調穩紮穩打、持續前進。

