為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不同調？民進黨高雄市長初選 湧言會2議員表態挺許智傑

    湧言會的市議員林智鴻（左）、黃飛鳳（右）同框拍片力挺許智傑（中）。（許智傑辦辦公室提供）

    湧言會的市議員林智鴻（左）、黃飛鳳（右）同框拍片力挺許智傑（中）。（許智傑辦辦公室提供）

    2025/08/20 13:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選持續升溫，立委邱議瑩日前獲得「湧言會」要角前立委趙天麟公開表態支持，外界認為這象徵「湧言會」一致態度；但另一位有意角逐市長寶座的立委許智傑今（20）日在個人社群發布影片，獲得「湧言會」的市議員林智鴻及黃飛鳳同框拍片公開力挺。

    今年6月，邱議瑩成立競選辦公室時，趙天麟突驚喜現身，並表態支持，被外界解讀邱議瑩已獲得湧言會支持，同屬湧言派系的成員也不避諱地點頭，使得邱議瑩聲勢看漲，讓原先看似是新潮流許智傑、賴瑞隆的市長大位之爭，演變成三角督局面。

    不過，許智傑今（20）日在個人社群，發布湧言會派系的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳，願意正面表態，一起拍影片力挺他坐上市長大位。影片中可看見2人公開向高雄市民推薦許智傑的政績及政見，並在鏡頭前高喊「許智傑加油！許智傑凍蒜」，展現原縣區團結支持許智傑氣勢。

    林智鴻表示，許智傑過去有「鳳山小金剛」之稱，推動鳳山多項重大建設，相信他可以延續陳其邁的市政理念，帶領這座城市成為「智慧高雄、傑然不同」的高科技AI首都；黃飛鳳則說，大樹地區有7成以上是農民，許智傑深刻理解農民的辛苦，盼未來為農民爭取更好的農保福利與收成環境。

    許智傑感謝林智鴻、黃飛鳳的相挺，強調大家都是為高雄打拼、為市民在盡份心力的一員，市長初選這一仗，他仍會照著目前步調穩紮穩打、持續前進。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播