民眾黨提案廢「串供之虞可羈押」 葉耀元諷：對台灣的存在價值是負分

2025/08/20 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押，民眾黨團總召黃國昌領銜提案修《刑事訴訟法》，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發外界質疑。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文批評，民眾黨無所不用其極地想要透過帶風向的方式來向檢調施壓，讓他們因為民眾的情緒來影響辦案的方向與量刑。他也諷刺，一個在立法院會提案刪除「勾串共犯或證人」羈押事由的政黨，對台灣來說，他們的存在價值是負分的，因為未來不知道有多少詐騙集團會因此而不用被羈押，到處去串供。

葉耀元在臉書發文指出，曼德拉是南非總統、南非民主化之父，以及終結種族隔離的志士，也是諾貝爾和平獎得主。柯文哲則是台大醫生、台北市長，因為貪污嫌疑被起訴正在羈押中。葉耀元直言，「請問曼德拉跟柯文哲的共通性到底在哪裡？不是你被羈押就可以跟曼德拉相提並論欸，不然所有在監獄被羈押的嫌疑人都可以自稱『土城曼德拉』嗎？」

葉耀元質疑，民眾黨的核心價值就是民粹主義，所以他們無所不用其極地想要透過帶風向的方式來向檢調施壓，讓他們因為民眾的情緒來影響辦案的方向與量刑。他認為「用這種方式來理解柯文哲跟民眾黨（還有陳佩琪），就可以輕鬆地搞懂他們為什麼總是高調的對執政黨進行批判，把黑的說成白的，白的說成黑的，因為重點從來都不是是非對錯，而是風向往哪吹，或是如何讓風向往我想吹的方向吹過去」。

葉耀元指出，但這種做法有一個根本性的問題，也就是民意本來就會因為外在環境改變。例如2019因為香港反送中運動，所以民眾黨就不敢批判民進黨的外交路線，因為那是逆風的行為。但現在民意多對民進黨有批判，所以只要把民進黨政府形容成一個萬惡不赦的反派，講的好像在民主法治社會裡面民進黨政府可以操縱司法，專門打擊柯文哲一樣。

葉耀元表示，想像一下，如果今天外在環境改變，例如中共對台政策變得更為壓迫，甚至是想要改變和平的現狀，在這種條件之下，民眾黨的策略仍然是「打著自己受害者的姿態」來抹黑執政黨嗎？葉耀元認為，民眾黨的支持者不可能都是虛無主義的選民，要不然蔡英文總統在2020年沒有機會得到817萬票。

葉耀元直言，民眾黨現在的策略，完全就是一種為反而反的基調，這是一個炒短線的路數，因為任何一個政黨最後都必須要有核心價值作為依歸，否則自己的基本盤隨時都可以被搶走。他為此也發問「你們就沒想過黃國昌可以從時代力量跑到民眾黨去，他不會再跳一次嗎？」

葉耀元強調，他寫這麼多並不是要寫給民眾黨看的，「因為這個黨當初組成的目的就是來炒短線罷了」。他也向廣大的民眾黨支持者與柯粉喊話，「為反而反的確很爽，把問題都怪罪給當家的邏輯上也沒有太多的錯誤，但如果你們沒辦法提出一個對於台灣未來更好的解藥，那貴黨存在的價值就等同於零」。

葉耀元也諷刺，一個在立法院會提案修改《刑事訴訟法》第93條及101條，刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，並明訂「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為逃亡或滅證之虞，檢察官才得以聲請羈押的政黨，對台灣來說，他們的存在價值是負分的，因為未來不知道有多少詐騙集團會因此而不用被羈押，到處去串供。

葉耀元在文末也感嘆，「以前我們常常說他們是全黨救一人，但其實他們原來真正要做的是『全黨拖垮台灣』啊」。

