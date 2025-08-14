為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案 今傳喚北市都委會前委員白仁德作證

    台北地院審理京華城案，前台北市長柯文哲將再度被提訊。（資料照）

    台北地院審理京華城案，前台北市長柯文哲將再度被提訊。（資料照）

    2025/08/14 05:46

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今日上午繼續進行詰問證人程序，傳喚台北市都市計畫委員會（都委會）前委員、政治大學地政系教授白仁德作證，到庭被告包括提訊前台北市長柯文哲，傳喚前副市長彭振聲、前都發局局長黃景茂。

    2020年4月15日，柯文哲蓋章交辦將京華城陳情案送都委會，都市發展局為此提請都委會成立專案小組「研議」；2020年10月12日都發局針對京華城提出的修訂細部計畫案，召開「專家學者諮詢會議」，由時任都發局總工程司邵琇珮主持，白仁德也與會發表意見。

    依據會議紀錄，白仁德在會中指出，本案不符合法令定義的都市更新地區，但考量促進都市發展的前提，在概念上類似都市更新的形式，可考量參考相關容積獎勵規定的精神，以加速地方繁榮發展，但其獎勵項目、額度應於都市計畫審議過程中確認。

    白仁德並指出，本案總容積樓地板面積，應訂定上限（含開放空間獎勵、容積移轉等），再評估整體環境的公益性回饋內容是否充分，也應考量基地外的周邊環境回饋，例如增加更多開放空間，以維護容積獎勵的合理性。

    去年8月21日台北地檢署曾傳喚白仁德、劉玉山、徐國城等3名時任都委會委員作證，訊後皆請回，10天後檢、廉即發動搜索約談柯文哲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播