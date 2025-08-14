京華城案 今傳喚北市都委會前委員白仁德作證

台北地院審理京華城案，前台北市長柯文哲將再度被提訊。（資料照）

2025/08/14 05:46

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今日上午繼續進行詰問證人程序，傳喚台北市都市計畫委員會（都委會）前委員、政治大學地政系教授白仁德作證，到庭被告包括提訊前台北市長柯文哲，傳喚前副市長彭振聲、前都發局局長黃景茂。

2020年4月15日，柯文哲蓋章交辦將京華城陳情案送都委會，都市發展局為此提請都委會成立專案小組「研議」；2020年10月12日都發局針對京華城提出的修訂細部計畫案，召開「專家學者諮詢會議」，由時任都發局總工程司邵琇珮主持，白仁德也與會發表意見。

依據會議紀錄，白仁德在會中指出，本案不符合法令定義的都市更新地區，但考量促進都市發展的前提，在概念上類似都市更新的形式，可考量參考相關容積獎勵規定的精神，以加速地方繁榮發展，但其獎勵項目、額度應於都市計畫審議過程中確認。

白仁德並指出，本案總容積樓地板面積，應訂定上限（含開放空間獎勵、容積移轉等），再評估整體環境的公益性回饋內容是否充分，也應考量基地外的周邊環境回饋，例如增加更多開放空間，以維護容積獎勵的合理性。

去年8月21日台北地檢署曾傳喚白仁德、劉玉山、徐國城等3名時任都委會委員作證，訊後皆請回，10天後檢、廉即發動搜索約談柯文哲。

