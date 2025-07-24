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    網傳自備印泥投票合法 中選會澄清不實訊息：制止不聽可處2年徒刑

    726罷免投票，中選會副主委陳朝建召開記者會說明投票注意事項。圖為中選會提供的圈選工具。（記者王藝菘攝）

    726罷免投票，中選會副主委陳朝建召開記者會說明投票注意事項。圖為中選會提供的圈選工具。（記者王藝菘攝）

    2025/07/24 18:01

    〔記者李文馨／台北報導〕726罷免投票在即，對於網傳稱投票人可準備圈選工具，或是自備印泥或印台等，中選會表示，這明顯與選務法令規定不符，且使用自備印泥可能因墨水品質造成無效票，若經工作人員制止不聽，可處2年以下有期徒刑、20萬元以下罰金。

    中選會今天下午召開「726罷免投票，中選會提醒投票注意事項記者會」，說明罷免投票日當天應注意的禁制事項。陳朝建表示，全國各地投開票所應用物品如圈選工具、印台或印泥等，由各市縣選委會依法辦理採購，經由鄉鎮市區公所連同選務設備分送至各投開票所。

    陳朝建指出，至今仍有網路造謠者刻意稱投票人可準備圈選工具，或是可自備印泥或印台等，此等不實訊息，明顯與選務法令規定不符，目的是要干擾投票秩序並影響民主投票，請投票人使用選委會提供的圈選工具，切勿聽信選務不實訊息。

    選務處長王曉麟表示，民眾自備印泥，因非屬選舉委員會提供的工具，未經投開票所工作人員檢查，除可能因墨水品質不佳造成無效票外，於投入票匭後亦可能會污染其他選票，影響他人權益。且可能因墨水顏色與選舉委員會準備之快乾打印台不同，而衍生標記選票、洩漏投票秘密疑慮。

    他呼籲，請民眾以投票所提供的工具圈蓋選票，如有自備印泥者，投票所工作人員應予以制止。如經制止而不服從者，主任管理員將會同主任監察員依「公職選罷法」第65條規定處理。

    法政處長蔡金誥則說，遭認定違反「公職選罷法」65條第一項，將依同法105條規定，可以處2年以下有期徒刑、20萬以下罰金，「經過制止不聽，就會有觸犯條文的可能。」

    中選會今天下午召開「726罷免投票，中選會提醒投票注意事項記者會」。（記者王藝菘攝）

    中選會今天下午召開「726罷免投票，中選會提醒投票注意事項記者會」。（記者王藝菘攝）

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