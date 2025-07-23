揭賴士葆封殺9千里民 華興里長陳峙穎籲726「退葆」！

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/07/23 23:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕24件國民黨立委罷免案本週六（26日）投票，包括台北市文山區立委賴士葆。文山華興里里長陳峙穎23日發聲表態支持下架賴士葆，指控賴士葆雞腸鳥肚，過去為了一些小事就封殺他，連帶華興里約9000位里民都被「遺棄」，拒絕處理任何有關華興里的服務案件，「文山區是我們的家，不該被萬年立委盤踞而裹足不前，我們需要更優質的立委讓文山蛻變！」

陳峙穎今晚在臉書發文，「我是一個文山區的里長，這次我選擇勇敢說出來！2018年從我還是個初出茅廬的菜鳥里長，只能拜託賴士葆委員協助中央部門相關案件、請他協助將里內電桿移除纜線地下化，為了我們的里民及里內建設一再懇切拜託。」

請繼續往下閱讀...

「但2020年我卻因為拍了華興里MV未提到賴委員，就被整個賴委員團隊冷暴力好一陣子。又在2023年底因為沒有陪同賴委員立委連任站台掃街，後續辦公室就拒絕處理華興里任何服務案件，徹底將9000位里民封殺，我們就這樣被遺棄了……從我剛上任就拜託他幫忙處理的試院路雙號人行道電桿移除案件，也從此無消無息。然而試院路雙號是世新大學眾多學生及里民通學通行的人行道⋯⋯至今人行道仍插滿電桿，無法安心行走。」

他接著說：「自2023年底被賴士葆辦公室封殺，今年2月委員辦公室卻突然請人送一箱飲料來里辦公處說要給我們活動使用，一邊擱置地方建設又一邊送飲料，面臨罷免才開始獻殷勤？我真心看不起這樣的行為。我已在文山區打拚多年，與里民站在一起，盡心盡力為華興里爭取建設、服務。這次我想更勇敢一點，以里長及一個土生土長32年的木柵人的身分，跟各位文山區鄉親呼籲，文山區是我們的家，不該被萬年立委盤踞而裹足不前，我們需要更優質的立委讓文山蛻變！」

「我也想向正藍軍的文山南中正人說，國民黨長期被老藍男掌控、耽誤，百年老店停滯不前，佔著高位權勢的萬年立委真的應該退休了，讓年輕肯做事的青年出頭，請認真思考看看，李柏毅、徐弘庭這些新生代議員，是否更有機會讓國民黨換血重生，愛國民黨的人更應該要支持罷免賴士葆！說出這樣的心聲，我知道會遭受許多壓力，但這是一場公民發起的民主運動，已經跳脫黨派框架。」

最後陳峙穎表示，「『不要因為世界是黑暗的，就害怕成為那道光』，是我很喜歡也以此自我勉勵的一句話，共勉之。我是陳峙穎，一個很渺小的基層里長，我支持罷免賴士葆，拜託大家7/26一同出門投票，選擇『同意罷免』賴士葆，我們將因團結而讓文山南中正變得更美好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法