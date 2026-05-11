台中葳格國際學校驚傳遭搜索 中檢證實：依背信偵辦中

由袁昶平創立的台中葳格國際學校，上週五驚傳遭搜索，台中地檢署今天證實有執行搜索，目前依背信等罪偵辦中。（記者陳建志攝）

台中知名的葳格國際學校上週五驚傳遭台中地檢署搜索，目前傳出疑和葳格高中執行長吳菀庭、金錢豹創辦人袁昶平去年遭指涉掏空校產、收受回扣有關；台中地檢署證實，檢察官8日有執行搜索，目前案由為背信，不過詳細案情因偵辦中不便對外說明。

外傳葳格國際學校近日遭搜索，台中地檢署今天證實，本月8日就本案有執行搜索，並查扣相關證物，案由為背信等罪，因案件仍持續偵查中，關於案情部分目前不便對外說明。

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有「酒店教父」之稱的金錢豹創辦人袁昶平，因涉嫌逃漏稅3.9億遭台中地檢署依加重詐術逃漏稅捐、刑法湮滅證據等罪名起訴，全案目前仍在台中地院審理中，袁昶平開庭強調自己並不是負責人，沒有決策權也沒有下達指示，主張無罪。

不過，去年有民眾向媒體爆料，指吳菀庭長期收受廠商回扣、掏空校產，不僅違反《私校法》，更涉犯背信、侵占與《稅捐稽徵法》等罪嫌，已向司法機關提出檢舉；不過當時校方發出聲明嚴正否認，強調全屬捏造，並指媒體媒體未經求證，即予刊登，已涉及人身攻擊。外界猜測檢方此次出手，可能與此有關。

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