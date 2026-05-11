國民黨副主席張榮恭去北京談「一中」 王滬寧稱「國土不可分」

中國全國政協主席王滬寧。（路透檔案照）

「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」今明兩天在北京登場，中國全國政協主席王滬寧今日在北京會見國民黨副主席張榮恭等參加峰會的代表。王滬寧聲稱，本屆峰會聚焦血脈相連，要彰顯兩岸同胞「堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念」；張榮恭則說，兩岸的法律和體制都是用「一個中國」架構定位兩岸關係。

第三屆「海峽兩岸中華文化峰會」開幕式、主論壇11日於北京舉行。活動正式展開前，王滬寧先於北京人民大會堂會見參加峰會的台灣人士，包括張榮恭等國民黨及統派人士。

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王滬寧致詞時說，中共總書記習近平4月10日在會見國民黨主席鄭麗文時發表了重要講話，提出了堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的重要主張，「為兩岸關係指明了方向，激勵全體中華兒女攜手推進祖國統一大業、民族復興偉業」。舉辦第三屆海峽兩岸中華文化峰會是貫徹落實習近平重要講話精神，響應兩岸同胞共同心聲的實際行動。

王滬寧說，本屆峰會聚焦血脈相連，文化相通的主題，堅持以中華文化為榮，以交流合作為願，以和平發展為念，就是要彰顯兩岸同胞「堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念」，彰顯兩岸同胞做中華文化之守護者、傳承者、弘揚者的使命擔當，彰顯兩岸同胞建設中華民族共同家園的信心決心。

張榮恭致詞提出三點看法，一、以中華文化為基礎，兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族都受中華文化薰陶，都是龍的傳人。從民族意義來說，「兩岸人民都是中國人，是一家人」。基於這樣的認知實踐習總書記對鄭主席講的「有話好好說，有事多商量」才有務實基礎。

張榮恭：兩岸都是用一個中國架構定位兩岸關係

二、要以法律體制為規範，「實際上兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係，這是非常清楚的現實」。只要把這個現實用起來，那麼兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。三則是要有抗戰等共同記憶為媒介。

三、要以共同記憶為媒介，2025年是台灣人民乙未抗日戰爭130週年，是中華民族抗戰勝利80週年，是台灣光復的80週年。如果僅從兩岸關係來說，2025是連戰先生和平之旅的20週年，是兩岸雙方領導人首次會面的10週年，這都是我們的共同記憶，發揮了共同的記憶。那麼兩岸人民的和諧相處更會有感情基礎。今年2026年是民族偉人也是中國國民黨的創始者孫中山先生誕辰160週年。

今日出席海峽兩岸中華文化峰會開幕式的中共官員，有北京市委書記尹力、北京市台辦主任霍光峰，國台辦主任宋濤、副主任趙世通、新聞局長陳斌華；台灣方面有張榮恭、兩岸企業峰會秘書長尹啟銘、台北故宮前院長馮明珠、導演朱延平、藝人伊能靜等人。

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