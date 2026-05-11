重達1.1萬克拉！緬甸發現全球第二大紅寶石 藏身戰亂礦區

緬甸近日公開一顆重達1.1萬克拉的巨型紅寶石原石，外界認為可能是全球已知第二大的紅寶石。（美聯社）

緬甸近日發現一顆重達1.1萬克拉的巨型紅寶石原石，外界認為可能是目前全球已知第二大的紅寶石。這顆巨石出土消息曝光後，引發國際珠寶與礦業界關注，也再次讓外界把目光投向長年陷入戰亂與軍事衝突的緬甸北部礦區。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，這顆紅寶石原石重約2.3公斤，在緬甸著名寶石產地抹谷（Mogok）地區被發現。當地素有「紅寶石谷」之稱，長年被視為全球最重要的紅寶石產區之一。

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報導指出，緬甸供應全球約90%的高品質紅寶石，其中又以抹谷最具代表性。當地數百年來持續出產高價值寶石，包括藍寶石、尖晶石與翡翠，在國際珠寶市場占有重要地位。

目前全球已知最大的紅寶石，據信是1996年在格陵蘭發現的「和平紅寶石」（Peace Ruby），重量約4.25萬克拉。這次曝光的1.1萬克拉原石，若經鑑定確認，將成為全球第二大的紅寶石原石之一。

照片顯示，這顆巨石呈深紅色，體積巨大，需由多人合力搬運。緬甸官方尚未公布完整估價，但市場人士認為，若品質與透明度符合高級珠寶標準，價值可能相當驚人。

寶石產業背後 牽動軍政府與武裝勢力利益

不過，外界關注的不只是寶石本身。抹谷所在地區長期受到軍政府、地方武裝勢力與非法採礦網絡影響，寶石與翡翠交易也被視為緬甸重要資金來源之一。

國際人權團體過去多次指出，部分寶石收益可能流向軍方或地方武裝組織，使高價寶石產業與當地衝突問題長期糾纏。自2021年軍方發動政變後，緬甸局勢持續動盪，部分寶石礦區至今仍受到武裝衝突與軍方控制影響。

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