罷免投票倒計時 藍營估危險名單6到7人

726罷免投票只剩不到3天時間，藍營人士今評估「罷情」，危險名單大概有6到7人。圖為國民黨日前發表「反惡罷」 相關CF的記者會。（資料照）

2025/07/23 12:39

〔記者施曉光／台北報導〕首批24位國民黨立委罷免投票只剩不到3天時間，藍營「罷情」評估出現轉弱趨勢，過去負責藍營選戰組織動員工作的前國民黨副秘書長張雅屏今日評估，危險名單大概有6到7人，至於藍營趨弱的原因就是民進黨「幫忙」反罷「添柴火」的動作已經停止，讓反罷少了很多著力點，藍營還又出包。

不過，對於外界關切國民黨有無「危險名單」，國民黨秘書長黃健庭昨日受訪時以「不予置評」回應，但他也強調，非常認同國民黨主席朱立倫的說法，也就是只要藍軍支持者都願意站出來投票，所有被罷的國民黨立委都能過關，否則都會很危險。

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張雅屏指出，一些票源比較浮動，空氣票太多的被罷藍委，像是台北市立委王鴻薇、徐巧芯、桃園市立委牛煦庭以及台中市立委羅廷瑋，這些人因為基本票源不穩，情況比較危急。

張雅屏另指出，由於選區結構的先天因素，過去一直被認為處於危險狀態的桃園市立委涂權吉、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓、新竹市立委鄭正鈐等人，目前除了涂權吉因為有桃園市議長邱奕勝出手幫忙，狀況已經較為好轉﹔至於鄭正鈐，新竹市議長許修睿已出手幫忙整合藍、白，但白營票源多為空氣票，並非組織票，鄭正鈐能改善多少他不知道，但情況應該會比其他危險藍委稍好，至於葉、黃兩人處境仍是一場硬仗。

張雅屏分析，相較上週，藍營在投票前的評估狀況較差，主要原因就是民進黨「幫忙」反罷「添柴火」的動作已經停止，原本國民黨的最大目標賴清德總統「團結國家十講」，已經消音，讓藍營反罷頓時少了著力點，「藍營自己這邊的人又一直在出包。」

他強調，罷免運動很難捉對廝殺，唯一可以刺激反罷投票行為的事情，就只能靠仇恨動員，但現在被罷免的國民黨立委仇恨動員對象（罷免領銜人）很多都是名不見經傳的人物，要打都不知道怎麼打。

張雅屏還說，原本投票前最有可能影響罷免的變數是美國關稅問題，但現在看起來已經被刻意壓下去了，前民眾黨主席柯文哲延押問題也已經確定，短期內他看不出來會有什麼大事發生，「中共也不會傻到這個時候來耍寶」。

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