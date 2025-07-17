藍營怒告罷免文宣車掛「黨徽」 杜承哲：那是國徽、護照上那一個

國民黨台中市黨部今天到台中地檢署按鈴指控，指街頭出現掛有極似國民黨黨徽的同意罷免文宣車，提告偽造文書、違反選罷法。（市黨部提供）

2025/07/17 22:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市黨部主委顏文正、副主委張書華等人，今（17日）下午到台中地檢署拿出照片按鈴指控，北屯區街頭出現掛有極似國民黨黨徽的同意罷免文宣車，提告偽造文書、違反選罷法，中四罷團發言杜承哲醫師，則在臉書PO出圖文指細看照片中的徽章，根本不是黨徽，而是中華民國國徽。

杜承哲也貼出中華保台反共復國黨聲明，指這是正藍軍中華保台反共復國黨的車輛在路上跑，支持同意罷免，結果國民黨市黨部非常不爽，說這樣是「使用和國民黨幾乎一樣的黨徽，企圖混淆視聽、誤導民眾」，還說要提告，結果他仔細看了一下，「那不是黨徽，是中華民國國徽」，就是在護照上面那一個。

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杜承哲說，沒想到，民國114年的中國國民黨，已經忘記了來自黃埔軍校校旗的國徽，反共精神蕩然無存，順帶一提，這個市黨部，就是搞惡罷結果抄名冊，抄到被起訴人數全國最多的黨部。

而中華民國國徽，和國民黨黨徽高度相似，杜承哲也說，當初設計讓別人分不出黨徽和國徽，是誰造成的呢，現在是不是國民黨把中華民國的元素給遺忘了，網友也留言，「黨國不分又不是現在才發生的」、「市黨部自己認證國民黨確實『黨國不分』」、「用國徽高招捏，值得學習。」

也有網友指出，黨徽與國徽外形最明顯的區別，在於黨徽12道曙光直觸外環，國徽則較為內斂，「白日」形狀較小且不觸及外圍，意指國徽的青天大於白日，象徵白日高遠、青天廣闊無邊，兼有緬懷先人與歷史，代表中華民國全體；黨徽的白日廣大，象徵中國國民黨先賢同志革命精神，猶如太陽般強烈不熄，革命態度寧死不屈。

杜承哲醫師指，中華保台反共復國黨的罷免宣傳車上的徽章不是黨徽，是「中華民國國徽」，就是在護照上面那一個。（翻攝自臉書）

中華保台反共復國黨在粉絲頁貼文出動罷免宣傳車。（翻攝自臉書）

中華保台反共復國黨聲明。（翻攝自臉書）

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