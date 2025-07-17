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    中共官媒半月連發20則批「大罷免是綠色恐怖」 梁文傑：別想企圖影響台灣

    陸委會發言人梁文傑指出，中國藉由各個官媒，半個月內發表20則評論「大罷免是在搞綠色恐怖」的評論文章，他強調，罷免是台人應有權利，中共不要想企圖影響台灣。（記者黃靖媗攝）

    陸委會發言人梁文傑指出，中國藉由各個官媒，半個月內發表20則評論「大罷免是在搞綠色恐怖」的評論文章，他強調，罷免是台人應有權利，中共不要想企圖影響台灣。（記者黃靖媗攝）

    2025/07/17 17:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕下週六將進行罷免投票，不僅國人關注大罷免，陸委會發言人梁文傑今（17）日指出，中國藉由各個官媒，半個月內發表20則評論「大罷免是在搞綠色恐怖」的評論文章，他強調，罷免是台人應有權利，中共不要想企圖影響台灣。

    梁文傑今日於陸委會記者會指出，中國藉由鳳凰網、海峽島報、環球網、人民日報、海峽之聲等官媒，在半個月以來發表20則評論文章，口徑皆是「大罷免是在搞綠色恐怖」等，這些基本論調也製作成影音，在小紅書、微博、YouTube、臉書等平台流傳。

    梁文傑說，陸委會再三強調，台灣的罷免是台灣人應有的權利，誰應該被罷免、誰不應該被罷免，都由台灣人自己決定，中共不要想企圖影響台灣。

    針對媒體提問，若以「抗共保台」、「反共」為主要訴求的大罷免成功，中共是否會有軍演等相應措施？梁文傑表示，中共的演習現在已經不需要宣布，兩天就有一次實際上規模與演習相差無幾的戰備警巡，這些恐嚇對台灣人來說已習以為常。

    梁文傑說，可能會有人持大罷免以反共為主要訴求的論調，但落實到每個選區，狀況會不同，要看每名立委個人的表現，有人仇恨值很高、有人平常做事講話比較溫和，最後每個選區是否會罷免，與選區結構、立委個人表現較有關，不是一句反共就能解釋，如果對岸一定要把這件事當作反共，把責任往自己身上攬，大可不必。

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