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    賴清德勘災談話遭藍白惡意扭曲 陳慶蒼還原對談

    總統賴清德於七股西寮里聽取在地居民需求與陳請。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德於七股西寮里聽取在地居民需求與陳請。（記者王姝琇攝）

    2025/07/13 22:16

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲重創中南部造成全國電桿倒斷2454支，嘉義、台南大規模停電。總統賴清德11日二度到台南勘災，七股西寮里西興宮主委陳慶蒼向總統陳述現況，卻遭藍白與側翼惡意曲解為冷回嗆聲，誣指中央不派軍協助。

    陳慶蒼澄清，自己從賴清德擔任醫師時就熟識至今，是數十年老友，說話語氣比較直率，並肯定總統對災區的高度關心。他說，自己出身西寮，也回來當西興宮主委十幾年，與賴清德從賴醫師時候，到賴國代、賴立委熟識至今是數10年老友，且陳慶蒼老婆是台南東區里長，夫妻都是總統舊友，彼此說話的語氣就是比較直率。當天都是為了故鄉救災在討論方法。

    陳慶蒼說，賴清德很關心嘉義、台南災情，災後4天已來2次，國軍也是第1天就來，真是沒日沒夜協助復原。他也強調，這次災損是空前慘重，電線桿幾乎倒掉一半之多，台電也從外縣市調派大批人力來支援，要全數復電確實沒有這麼簡單。

    民進黨立委王定宇指出，丹娜絲颱風罕見從嘉義、台南間登陸，帶來16級強風，吹倒2454支電桿、3座高壓電塔，損失難以估計，凸顯強韌輸配電網的重要性。當年因恆春半島每遇颱風就必停電，本預計10年完成電網地下化，不過時任行政院長蘇貞昌透過專案，耗費78億元，半年就完成屏鵝141公里電網地下化。當時雜音也很多，但馬上遭杜蘇芮颱風考驗，恆春半島不再因颱風吹斷電線電桿而停電。

    王定宇強調，電網地下化不只能抵抗颱風的襲擊，也能避免人為、動物的侵擾。很遺憾是台灣除了首都圈以外，電網韌性嚴重不足，這次撥補台電1000億元預算就包括電網地下化的工程。然而只因與大台北無關就被刪光，國民黨重北輕南的態度讓人無法接受。他期待能透過大罷免，給那些傷害台灣的政黨教訓，徹底改變台灣的政治文化。

    總統賴清德11日二度到台南勘災，七股西寮里西興宮主委陳慶蒼（右下）出席。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德11日二度到台南勘災，七股西寮里西興宮主委陳慶蒼（右下）出席。（記者王姝琇攝）

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