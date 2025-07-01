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    首頁　>　政治

    勘驗朱亞虎偵訊錄音 柯文哲：聽完大家心裡都有數

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，提訊在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，提訊在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    2025/07/01 18:16

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積案，今天勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎去年9月27日、10月11日的偵訊錄音，勘驗完畢後，前台北市長柯文哲表示，朱亞虎應是京華城案的起點，質疑朱亞虎不是出錢的人，為什麼要第1個跳出來認罪，「到底發生什麼事？」今天聽完錄音檔，相信大家心裡都有數。

    柯文哲說，他第一次知道有朱亞虎等人有合捐210萬元政治獻金給民眾黨，是在被收押後一個月看報紙才知道，被行賄的人自己都不知道被行賄，而且政治獻金被當做行賄來起訴，也太奇怪了。

    對於勘驗錄音檔，柯文哲認為，同樣的字句，因為語調、聲量的不同，意義也會不同，若有錄影的話，可以看到表情、肢體語言，結果會更清楚。

    柯文哲說，如果是先收押了1個月，或是先疲勞偵訊2天，說出的答案也會不一樣，最好有筆錄、逐字稿、錄音、錄影、還有前因後果，才能讓人更清楚來龍去脈。

    柯文哲說，至今他還是覺得很奇怪，「錢不是你（朱亞虎）出的、也不是你決定要捐的，更不是你建議捐的，為什麼是你第一個跳出來認罪行賄？到底發生什麼事？」，「今天聽完錄音檔，相信大家都心裡有數」。

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