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    大罷免倒數！游盈隆：罷團將一天比一天辛苦 關鍵原因曝光

    圖為台灣基進在西門町真善美廣場前舉辦舉辦「民主大鐵支！大罷免布袋戲宣講」。（記者叢昌瑾攝）

    圖為台灣基進在西門町真善美廣場前舉辦舉辦「民主大鐵支！大罷免布袋戲宣講」。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/30 11:13

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首批罷免案將於7月26日舉行投票，台灣民意基金會董事長游盈隆昨天（29日）指出，綠營或罷團未來28天不但不輕鬆，反而將一天比一天辛苦，因為24個面臨被罷免的立委擁有主場優勢，為了自己的政治生命，必將全力反撲。

    游盈隆在臉書發文表示，總統賴清德28日在民進黨全國黨代表大會上表示，公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。「628成為這次大罷免公民運動的分水嶺，距離726正好4個禮拜。從這天開始，民進黨正式與公民團體並肩作戰，大罷免也正式成為朝野政黨對決，藍綠對決，意義重大。」

    對於大罷免最後結果為何？游盈隆稱，自己曾公開說，會是個位數，「也就是十席以下，但在結果揭曉以前，沒有一區是安全的。到今天，我仍維持這個觀點。」

    游盈隆推測，未來4個禮拜，大罷免政治風暴會越來越猛烈，「過程中甚麼事都可能發生，很難事先預測。唯獨可預見的是，綠營或罷團未來28天，不但不輕鬆，反而將一天比一天辛苦。」

    游盈隆認為，「很多綠營朋友一頭熱，卻沒想到。因為罷免是在別人主場作戰，在人家地盤作戰，24個面臨被罷免的立委擁有主場優勢，為了自己的政治生命，必將全力反撲。」

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