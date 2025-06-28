救罷免大灑幣！ 藍白聯手挖國庫恐達8600億元

立院國民黨團揚言，在7月26日投票前，會處理普發現金1萬元的法案。（資料照）

2025/06/28 23:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免倒數，立院國民黨團揚言，在7月26日投票前，會處理普發現金1萬元的法案；如一旦通過，國庫將再被挖走2350億元，國庫一年來被掏空近8600億元，行政院表示，相關修法危及財政穩健，阻礙國家均衡發展。

去年6月通過修正的「原住民保留地禁伐補償條例」修正通過，今年起每公頃補償金額提高6萬元，2025年不足24億元將補齊，至於2026年起，每年編列52億元；至於去年12月修正的財劃法，地方將從中央多分走3753億元。

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在大罷免之際，藍白為搶軍警選票，今年陸續修正「警察人員人事條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及「軍人待遇條例」，其中警消海巡等退休所得替代率提高至80%，根據銓敘部估算，已退警消人員未來50年增加約1044億餘元支出，新退警消人員增加2073億餘元，平均每年增加支出約62億元。

行政院4月才為國軍大幅加薪，國民黨團竟又大加碼，修正「軍人待遇條例」，志願役加給每個月增加3萬元，每年中央政府總預算大增至少290億元；「國軍退除役官兵輔導條例」恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費，每年約增加5105萬元。

此外，立法院大幅刪減今年中央政府總預算2075億元，政院人士表示，過去一年多以來，立法院一再違反「憲法」、「預算法」及「財政紀律法」等規定，不僅在通過大幅增加政府歲出預算的法案前沒有指明預算來源、沒有徵詢行政院意見，也沒有協調可行性財源，不斷地掏空中央經費，又大幅增加政府財政負擔。

對於行政院提出的4100億元強化安全韌性特別條例草案，國民黨團反對其中1500億元的國土韌性預算與1000億元台電撥補，主張改以普發現金1萬元，預計7月初冷凍期到後就可處理。律師黃帝穎強調，24名區域立委將接受最新民意檢驗，立法院現階段應是「看守狀態」，726前不該再通過重大法案。

除上述法案外，國民黨立委陸續提出錢坑法案尚未三讀，包括傅崐萁的花東三法約3兆元、廖偉翔的「醫療發展特別條例」約3800億元，以及張嘉郡與楊瓊瓔的「農村再生條例」3000億元、羅廷瑋的「身心障礙者權益保障法」100億元、陳菁徽的「強化公立高中以下校舍環境安全改善特別條例」600億元。

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