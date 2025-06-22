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    綠營、罷團汐止合體 街頭宣講催罷免新北5藍委同意票

    民進黨新北市黨部由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，聯合議員張錦豪、周雅玲與公民團體掃街宣講，並召開「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，聯合議員張錦豪、周雅玲與公民團體掃街宣講，並召開「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/22 15:03

    〔記者羅國嘉／新北報導〕中央選舉委員會日前公布5位國民黨新北市立委罷免案成案，投票日訂於7月26日。民進黨新北市黨部今（22）日由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，聯合議員張錦豪、周雅玲與公民團體掃街宣講，並召開「顧咱台灣基層工作會議」，號召更多民主夥伴加入新北「護台志工隊」，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」，恢復國會秩序、守護民主。

    蘇巧慧指出，黨部近期已在板橋、淡水、汐止舉辦多場基層會議，整合地方黨公職及志工資源，號召更多人加入「護台志工隊」，與公民團體並肩作戰，期盼透過掃街、發文宣、站路口等行動，在最後一個月催出同意票，讓民眾了解「罷免」是為了恢復國會秩序，守護台灣好不容易實現的民主成果。

    蘇巧慧表示，過去半年多來罷團不論天氣，不論颳風下雨，每天持續站在街頭，扎扎實實簽出一張張罷免連署書，民進黨黨公職在二階連署的關鍵時刻也齊力投入，最後全台的二階連署書，經由國民黨執政縣市選委會認定，繳出準確率高達9成5的亮眼成績，如今罷團不只要面對更高的三階投票門檻，還要面對藍委的抹黑造謠，將一階與二階重複連署的人數扭曲成造假。呼籲眾人「一人拉一票、催出兩倍票」，和罷團並肩同行、衝過三階門檻。

    議員張錦豪說，感謝公民團體從一階開始不懈努力，親力親為站上街頭，與民進黨地方組織攜手完成逾3萬6千份二階連署。公民團體發動罷免從來不是為了特定個人或政黨，而是為了守護台灣的憲政民主制度，呼籲民眾一起站出來，加入「護台志工隊」，讓民主的聲音在新北遍地開花。

    議員周雅玲則批評，這屆藍委上任以來不斷擴權、提出親中法案，削弱台灣主權與國防，阻礙改革進程。她呼籲民眾7月26日投票支持罷免，向濫權立委說不，守護台灣的憲政與競爭力。

    民進黨新北市黨部由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，聯合議員張錦豪、周雅玲與公民團體掃街宣講，並召開「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，聯合議員張錦豪、周雅玲與公民團體掃街宣講，並召開「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，聯合議員張錦豪、周雅玲與公民團體掃街宣講，並召開「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，聯合議員張錦豪、周雅玲與公民團體掃街宣講，並召開「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」。（記者羅國嘉攝）

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