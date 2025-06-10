記者辣問「說好的520倒賴？」 楊智伃、凌濤臉綠避答……

記者昨當場辣問「說好的520倒賴？」，楊智伃（左）、凌濤（中）臉綠避答。（翻攝「Mr.柯學先生」臉書影片）

2025/06/10 00:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階段連署，國民黨兵敗如山倒，大量死亡連署、冒名連署出現遭檢調介入調查，多人遭搜索約談甚至是羈押，如今藍綠罷免案呈「31：0」態勢。國民黨主席朱立倫先前撂狠話「520倒賴」，到現在快1個月毫無下文，國民黨昨舉辦記者會被媒體辣問這題，只見藍營的人臉整個綠掉，引發網友熱議。

朱立倫4月攜手民眾黨主席黃國昌辦「426遊行」，號召支持者上凱道，被酸是「挺作弊、挺貪汙」大遊行。當時朱立倫痛罵賴清德政府打壓在野黨，撂話5月20日賴清德就職滿一年後，要發動罷免賴清德，引發討論，雖然大多數人都認為這只是政治語言，毫無可行性。而今520之後已過了將近一個月，「520倒賴」也確實毫無進展。

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國民黨砲打民進黨立委沈伯洋父親「賺紅錢」，黨中央昨特別開記者會抨擊，但外界直呼沒有重點可言。倒是有記者辣問「（朱立倫）主席之前說520要倒賴，那現在有更進一步的進度嗎？」，問題一拋讓台上的國民黨智庫副執行長凌濤、發言人楊智伃、副發言人康晉瑜愣了一下，緊接著楊智伃趕忙拿起麥克風回應稱「我們今天這個記者會先針對沈伯洋父親，在大陸經商的相關資料，來做回應……」。

臉書粉專「Mr.柯學先生」隨後分享這段過程，引來大批網友嘲諷，「這場記者會就是笑話」、「國民黨就是被這些自以爲是的傢伙搞得不滅黨還真不行」、「想也知道倒賴是幹話」、「不要說520倒賴，他們連宣講百場都忘光光了」、「他們的OS：不要問我不知道該怎麼辦的問題……」、「給這個記者加薪好嗎？問到大家都想知道的事」、「臉已經夠腫了，就別再打了」。

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