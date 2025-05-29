紅色恐怖！ 廣州科技公司遭駭上熱搜 國安人士揭中國操作「仇台心戰」

中國國家安全部3月曾指，台灣資通電軍對中國展開網路攻擊和滲透活動。（資料照，路透）

2025/05/29 22:00

〔記者陳昀／台北報導〕中國廣東省廣州市近日某間科技公司遭境外駭客入侵，當地公安對外聲稱網路攻擊是「台灣民進黨當局豢養的駭客組織」所為。國安人士指出，此事被炒作到微博熱搜第一、在榜14小時，在中國網路與「五桶」、「台獨」等關鍵字串連，明顯是中國對內心戰，塑造仇台情緒的「假旗行動」，長遠來說更是透過「紅色恐怖」製造跨境鎮壓，進行司法心戰。

國安人士質疑，廣州一家科技公司被駭客攻擊，應該是很小的事情，假設真的被攻擊，值得炒作到微博熱搜第1名、近一億瀏覽量、在榜時間14小時？中國國家主席習近平對內幾乎沒有政敵、對外也沒有威脅，卻持續製造「紅色恐怖」是有目的的，就是製造仇台情緒、塑造攻擊台灣名目的「假旗行動」。

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國安人士提及，中共協力微博帳號「小凡好攝」轉發貼文時，不僅特別指控「台灣駭客」，還進一步指稱是「民進黨」駭客，並與「台獨不死，國家難安」連結，其他協力帳號更將此事跟「五桶」（諧音武統）、「民進黨組織黑客」連結，刻意與政治標籤「台獨」扯上關係，就是為了對內心戰，製造仇台情緒、塑造紅色恐怖，找出攻擊台灣的名目，這就是「假旗行動」。

國安人士進一步說，這不是單純的駭客事件，長期來說是要塑造跨境鎮壓，進行司法心戰，中國國家安全部的微博帳號「中國軍號」去年8月發文聲稱，破獲1000起台灣間諜竊密案，完完全全是亂講的，有點常識的國家都知道不可能，也是「假旗行動」一環，可見這是長期行為，設計不同的理由對內恐嚇，告訴中國民眾「外部敵人是台獨、民進黨」，進一步強化「消滅台獨、民進黨」的正當性。

國安人士進一步說，中國國台辦發言人陳斌華昨針對廣州駭客事件，宣布要通緝相關人員，分析中國的操作網絡，就是先編造一個莫須有的劇本、在國內炒作到高點，再指稱民進黨迫害，最後作為祭出司法手段的理由。

國台辦三月曾宣稱，設立台獨舉報帳號9小時，就收到323封舉報郵件，隔三週後，人民日報也宣稱，有收到3000封舉報；另國家安全部日前更公開聲稱「不研究的學者，不營業的商人、不觀光的遊客」是國家安全的威脅，這些都是紅色恐怖的來源，試問哪個國家會有這種事？

國安人士說，中方對台灣的迫害還在發展階段，但香港已有前例，最近BBC到香港街訪對中國新法令的看法，香港人幾乎都是驚恐回應「不要問我！我沒有意見！」就匆匆跑掉，這就是中國在一連串紅色恐怖、心戰操作、跨境鎮壓下的成果，讓民眾最後什麼都不敢講，中國就是要把「香港模式」複製到台灣身上，駭客事件更不用多說，真正發動網路攻擊的，常常就是中國。

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