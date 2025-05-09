原民前藍委孔文吉赴中統戰活動惹議 原民會：台原民非炎黃子孫

原民會強調，台灣原住民屬南島語族，非炎黃子孫，拒絕統戰樣板。（資料照）

2025/05/09 16:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕原民國民黨前立委孔文吉日前率團赴中國參加「七彩雲南、相約台灣」文化活動，現場布置「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」等標語，引發社會及相關學者強烈質疑。原民會今天嚴正強調，台灣原住民屬南島語族，身分及文化獨立，非炎黃子孫，不應成為統戰樣板。

針對孔文吉赴中聲稱「少數民族文化是中華文明的重要組成」，原民會表示，台灣原住民族屬於南島語系民族，絕非炎黃子孫，也不屬於所謂的「中華民族」，更非中國政府刻意定義的少數民族。原住民族的身分及文化有其獨立性，絕不容許任何形式的政治操作與統戰樣板化。

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原民會指出，依據考古及語言學研究，台灣原住民族與南島語族有深厚的歷史與文化連結，並非漢藏語系民族，更與中國主張的「同宗同祖」無任何關聯。

原民會也強調，原住民族不是政治工具，任何交流應建立在尊嚴與對等的基礎上，而非被強加特定政治敘事。

原民會認為，台灣原住民族的身分不僅展現對土地的根源，更象徵民主、多元文化與族群平等的價值。我方尊重兩岸原住民族間基於對等原則的文化交流，但嚴厲譴責任何個人或團體迎合中國政府政治操作，成為統戰樣板，影響台灣原住民族的主體性與國際形象，並嚴正呼籲，任何赴中國參與交流活動者，應保持高度警覺，確保不被中國政府利用，違背台灣民主與原住民族尊嚴的立場。

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