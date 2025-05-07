推動阿里山林鐵列世界遺產 蔡易餘要求串聯日本國際合作

阿里山林鐵列車。（記者林宜樟攝）

2025/05/07 13:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕於1912年通車的嘉義縣阿里山林業鐵路已有113年歷史，文化部於2019年登錄重要文化景觀「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，辦理世界遺產潛力點及文化路徑，推動保存活化；立法院經濟、教育及文化委員會今天進行林鐵考察，立委蔡易餘認為，台灣並非聯合國會員國，自力推動世界遺產潛力點「不可能」，建議文化部加強國際合作，與日本推動「跨國文化資產」，才有機會讓阿里山林鐵列為世界遺產。

文化部文化資產局主秘張祐創表示，阿里山林業暨鐵道文化景觀於2003年入選台灣世界遺產潛力點，文化部持續補助推動保存及活化，今年1月召開「台灣世界遺產推動會」，持續策動跨部會資源整合與協作；2019年推動阿里山林業文化路徑，進行調查研究、人員培訓、路徑試行等。

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張祐創表示，文化部近年推動補助辦理阿里山林業鐵路世遺點1446萬元，阿里山林業文化路徑經費1374萬元，合計2820萬元，而林業部林業保育署也有爭取相關經費投入保存，若有需求，仍可向文資局申請補助。

蔡易餘說，阿里山林鐵從原本在嘉義林管處（舊稱）的單一課提升到林鐵及文資處，政府極為重視，但推動世界遺產部分，因台灣非聯合國會員，再怎麼推也無法被列入，然而世界遺產如「絲綢之路」，是從中國跨越到阿拉伯世界，跨越很多國家，此類「跨國文化資產」應是阿里山林鐵邁向世界遺產的目標。

蔡易餘說，阿里山林鐵過往少也很少提及是於日治時代由日本興建，對日本而言無感，既然台灣要推動阿里山林鐵被列為世界遺產，以現況來說，必須要透過日本推動，以國際合作方式，由屬於聯合國會員國的日本發動，才有機會被列為世界遺產，否則台灣自己做，只是「瞎忙」，必須加強阿里山林鐵是於日治時期由日本興建的完整歷史論述及連結，才有機會。

阿里山林鐵北門車站。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘搭乘阿里山林鐵列車。（記者林宜樟攝）

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