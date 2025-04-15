捍衛大學生響應罷免連署 竹市雙罷連辦2場清大夜市行動連署站

捍衛大學生響應罷免連署及號召清大學子站出來，新竹市雙罷總部16日及17日將連辦兩場清大夜市行動連署站。（新竹市雙罷總部提供）

2025/04/15 19:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕捍衛學生響應罷免連署及號召清大學子站出來！新竹市雙罷免總部領銜人戴振博與市議員劉彥伶除全力支持清大學子參與罷免活動，也要在光復路清大夜市路口連辦2場行動連署站，號召大學生站出來，勇敢表達公民權。

響應台大學生「救台大罷免」活動，清華大學校友、目前擔任新竹市雙罷領銜人戴振博，也邀請同樣出身清大的現任市議員陳建名、劉彥伶、鄭美娟、劉崇顯共同發聲，強調學生參與公民事務與民主自治的重要性。

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戴振博說，學生關心公共事務、參與公民行動，是一個民主社會健康運作的象徵。清大作為人才的搖籃，更應該是孕育公民意識的場域。劉彥伶也說，憲法保障人民參與罷免的自由，而學生本身亦是社會的一部分，現在正是公民權的切身實踐機會。

響應台大罷免活動，呼籲清華學生自由表達與參與政治的基本權利，並呼籲校方應避免對參與罷免相關行動學生有任何形式的干預，捍衛民主校園的開放與多元。今天清大學子發聲，就是為了讓明天的台灣，依然是一個自由而堅實的民主社會。

戴振博表示，為響應罷免，新竹市雙罷總部將在 4/16（週三）、4/17（週四） 下午5點半開始在清大夜市（屈臣氏前）擺設行動罷免站，呼籲學子站出來簽罷免連署，共同守護台灣。

清大人社學院也在網路社群公告今天傍晚會在校內的人社學院大廳擺攤收二階罷免連署書，而清大校方對此則表示尊重學生的言論自由。

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